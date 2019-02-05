Başkan Yücel, vatandaşlarla buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sugözü Mahallesi'nde hayata geçirdiği projeleri anlattı. Vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. Vatandaşlar Başkan Yücel'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Yücel: “Ulaşımda konfor ve kalite sağlayacağız”

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kuzey Alanya, yıllardır hizmet alamayan Alanya'nın en sıkıntılı bölgelerinden biriydi. Biz öncelikle yolu olmayan, sosyal alanları olmayan ve imar sıkıntısı yaşayan Sugözü Mahallesi'nin bu sorunlarını çözdük. Sugözü Mahallesi'ndeki en önemli projelerimizden birisi, Dinek'ten 30 metrelik Yolu Telekom'un kuzeyinden mevcut 30 metrelik yola bağlayacağız. Böylelikle Sugözü mahallelerimize ulaşımda konfor ve kalite sağlayacağız” dedi.

“Herkesin ortak buluşma noktası sak parkını kazandırdık”

Başkan Yücel, “Yine, Sugözü Mahallemizin de istifade ettiği 30 metrelik yol kenarında Sak Irmağı Projesi kapsamında Sak Deresini ıslah ederek çevresinde bölge halkımız için çok büyük bir sosyal alan kazandırdık. Park, dinlenme, yürüyüş ve spor alanlarıyla Sak Parkımız herkesin beğendiği, ortak bir buluşma noktası oldu. Yine Mahallemize Ömer Halis Çocuk Parkını ve Düş Bahçesi Çocuk Parkını kazandırdık. Küçükhasbahçe ve Sugözü Mahallemiz için Çarşamba günleri Halk Pazarının kurulmasını sağladık.”