Başkan Yücel, yoğun ilgiyle karşılandı

Oba Bölgesi sakinlerinin isteği üzerine bölgedeki vatandaşlarla buluşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bölgeye kazandırılan hizmet ve yatırımların yer aldığı sine-vizyon gösteriminin ardından vatandaşlar taleplerini birebir Başkan Yücel'e aktarma fırsatı buldu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, açılış konuşmasının ardından vatandaşlar ile soru-cevap bölümüne geçti. Bugüne kadar yapılan hizmetlerden son derece memnun olduklarını belirten vatandaşlar, talep ve önerilerini tek tek Başkan Yücel'e ilettiler. Vatandaşları can kulağıyla dinleyen Başkan Yücel, taleplerin en kısa zamanda çözümleneceğini söyledi.