Başkan Yücel'den 12. Alanya Çevre Festivali'ne davet

Alanya Çevre Festivali 7 Haziran Çarşamba günü İskele Şelale Meydanı'nda 16:00'da başlayacak. Müzik şöleni, gösteriler ve birbirinden renkli etkinliklerin olacağı festivale tüm Alanya halkını davet eden Başkan Yücel; “Sürdürülebilir Çevre İçin Elele vereceğimiz festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Alanya Belediyesi'nin geleneksel hale gelen ve bu yıl 'si düzenlenecek olan Çevre Festivali 7 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecsek. İskele Şelale Meydanı'nda yapılacak olan festival saat 16.00'da başlayacak. ‘Sürdürülebilir bir Çevre İçin Elele' sloganı ile gerçekleştirilecek festival ile çocuklar, gençler ve tüm vatandaşlar için farkındalık oluşturulacak.

Başkan Yücel'den tüm Alanya halkına davet

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Çevre Festivali'ne tüm Alanya halkını davet etti. Başkan Yücel, “Hem farkındalık oluşturduğumuz hem de gençlerimizin, çocuklarımızın eğlenme imkânı bulduğu bir festival gerçekleştireceğiz. Alanya'mızın daha temiz olması için göreve geldiğimizden beri var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmaları taçlandırdığımız bir festival olacak. Tüm vatandaşlarımızı Alanya Çevre Festivalimize bekliyoruz” dedi.

Zeliha Sunal'ın da katılımı ile muhteşem etkinlikler

2. Alanya Çevre Festivali Zeliha Sunal'ın katılımı ile atıksız yaşam çevre atölyeleri, müzik şöleni, gösteriler ve birbirinden renkli etkinliklerle gerçekleştirilecek.