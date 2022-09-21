Başkan Yücel'den 17. Alanya Uluslararası Caz Festivali'ne davet

'si düzenlenecek Alanya Uluslararası Caz Günleri'ne tüm vatandaşları davet ederek, “Birbirinden değerli sanatçılarımızın sahne alacağı bu müzik şöleni için hazırlıklarımızı tamamladık. Herkesi bu güzel organizasyona davet ediyorum” dedi.

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen ve 4 gün boyunca sürecek olan Alanya Uluslararası Caz Günleri, 22 Eylül Perşembe akşamı tarihi Kızılkule yanında başlıyor. Bu yıl 17.'si düzenlenen Caz Günleri'nin ilk gününde açılış konuşmalarının ardından Klaipeda Castle Jazz Band, ardından ise Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio sahne alacak.

Caz Günleri çerçevesinde bu yıl, Deniz Taşar, Steffen Morrison, Maya Azucena, Carlton Smith, Önder Focan Quarted Feat Eylül Ergül, Barbaros “Around The World” gibi önemli sanatçılar da Alanya halkı ile buluşacak.

Cazın farklı renkleri 17. kez sanatserverlerle buluşacak

Bugüne kadar ülkemizden ve yurt dışından 340 aşkın sanatçıyı ağırlayan Alanya Uluslararası Caz Günleri bu yıl da yine dopdolu bir program 17. yaşını kutlayacak. Alanya Belediyesi bu yıl 17. kez düzenlediği Alanya Uluslararası Caz Günleri'nde, dünya caz starlarını ağırlayacak. Organizasyonda Caz müziğinde isim yapmış sanatçılar Kızılkule'nin tarihi atmosferinde müzikseverlere caz şöleni yaşatacak. Caz Günlerine Club Summer Garden, TRT Müzik, Radyo D, Dream Türk, ALTİD, ALTAV, Terazza gibi pek çok kuruluş sponsorluğunda gerçekleşecek.

“Tüm vatandaşlarımız bu müzik şölenine davetlidir”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel 17. Alanya Uluslararası Caz Günleri'ne tüm vatandaşları davet etti. Başkan Yücel, “Vatandaşlarımız için sosyal aktiviteler düzenlemeye devam ediyoruz. Pandemi döneminde gerçekleştiremediğimiz özlemle beklenilen Alanya Uluslararası Caz Günlerimiz 22 Eylül Perşembe günü (yarın) başlayacak ve 4 gün boyunca Kızılkule'nin muhteşem manzarası eşliğinde müzikseverlerle buluşacak. Tüm halkımızı bu güzel organizasyonumuza davet ediyorum” dedi.