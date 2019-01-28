Başkan Yücel'den afetzedelere geçmiş olsun ziyareti

Alanya'da etkili olan fırtına ve yağışın ardından çiftçileri ziyaret eden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel mağdur oluşan hasarları yerinde inceledi.

Antalya'da geçen hafta çarşamba günü başlayan ve hafta sonu etkisini iyice arttıran kuvvetli yağış ve fırtına Alanya'yı da etkiledi. Alanya'nın kırsal bölgesinde bulunan Toslak Mahallesi'nde önceki gün saat 18.00 sıralarında etkili olan fırtına ve yağışın ardından çıkan hortum seralara zarar verdi. 20 üreticiye ait 30 hektarlık domates ve salatalık ekili seralar zarar gördü. Çoğu kullanılamaz hale gelen seralardaki ürünlerinde telef olduğu belirtildi.

“Üzerimize düşenleri yerine getireceğiz”

Başkan Yücel Toslak Mahallesi'ndeki mağdur olan çiftçileri ziyaret ederek oluşan hasarları yerinde inceledi. Mağdur olan çiftçilerin sıkıntılarını dinleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ”Mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini elimizden geldiğince gidermeye çalışacağız. Üzerimize düşenleri yerine getireceğiz. Allah daha büyük felaketlerden korusun. ” dedi.