Başkan Yücel'den Ahmet bebeğin annesine anneler günü sürprizi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Anneler Günü'nde, SMA tip 2 hastası olan ve yaşam mücadelesi veren Ahmet bebeğin annesi Pınar Çaltı'yı ziyaret etti. Çaltı ailesini evinde ziyaret eden Başkan Yücel, Ahmet bebek ve ablası Beril'e oyuncak hediye ederken, anne Pınar Çaltı'ya Anneler Günü münasebetiyle çiçek takdim etti.

Başkan Yücel: “Valilik izninin ardından bağışlar hız kazanacaktır”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ahmet bebeği sağlığına kavuşturmak adına Alanya'nın tek yürek olduğunu belirterek şunları söyledi: “Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Ahmet'imizin minik bedenine sığdırdığı büyük mücadele ile sağlığına kavuşacağına inanıyorum. Alanya halkının destekleri ile yardım kampanyasının yüzde 40'ı tamamlandı ve bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Valilik izni de çıktı. Bu izinle birlikte bağış konusunda daha hızlı sonuç alacağımıza inanıyorum. Alanya halkının ve ülke genelinde tüm insanların duyarlı davranarak Ahmet bebeğe destek olmasını bekliyoruz. Destek olan herkese de teşekkür ediyorum. İnşallah, gelecek Anneler Günü'nde Ahmet'imizin sağlıkla koşup oynadığını görürüz. Verdiği mücadeleyle bizlere örnek olan Pınar hanım başta olmak üzere bütün annelerimizin bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum.”