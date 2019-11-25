İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yücel'den borçlu vatandaşlara çağrı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi’ne emlak ve yapılandırma borcu olan vatandaşlara ödeme çağrısında bulunarak, ödeme yapmak isteyen vatandaşlar için belediye veznelerinin öğle arasında da hizmet vereceğini söyledi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi'ne emlak ve yapılandırma borcu olan vatandaşlara ödeme çağrısında bulunarak, ödeme yapmak isteyen vatandaşlar için belediye veznelerinin öğle arasında da hizmet vereceğini söyledi.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi'ne emlak ve yapılandırma borcu olan vatandaşlara ödemelerini aksatmamaları yönünde çağrıda bulundu. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması, ceza yansımadan veya yapılandırma hakları yanmadan ödemelerini sürdürebilmeleri adına 2 Aralık Pazartesi gününe kadar veznelerin öğle aralarında da hizmet vereceğini ifade etti. Başkan Yücel, “Belediyemize borcu olan tüm vatandaşlarımız son ödeme tarihleri geçmeden borçlarını ödesin. Aksi takdirde hem cezalı ücret ödemek zorunda kalabilir hem de yapılandırması olan vatandaşlarımız da yapılandırma haklarından mahrum kalabilirler. Böyle bir mağduriyet oluşmaması adına veznelerimiz öğle saatlerinde de hizmet verecek. Tüm vatandaşlarımızı belirlenen tarihler arasında ödeme yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.


Yücel, belediyeye gelme fırsatı olmayan vatandaşların bankalar aracılığıyla veya elektronik ortamda diledikleri anda ödeme yapabileceklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.