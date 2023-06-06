Başkan Yücel'den festival teşekkürü

Haziran Ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda konuşan Başkan Yücel, büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşen 21. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'ne katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Yücel; “Festivalimize yoğun katılım sağlayan yurt içi ve yurt dışından misafirlerimize, ilgi ve desteklerini esirgemeyen Alanya halkımıza da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Alanya Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Yücel'in toplantının açılışını yapmasının ardından Grup Sözcülerinin konuşmaları ile meclis toplantısı başladı. Grup Sözcülerinin ardından konuşan Başkan Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabine üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Başkan Yücel, “Bugüne kadar görev yapan değerli bakanlarımıza verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Alanyalı hemşehrimiz, gururumuz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na ülkemize, bölgemize ve Alanya'mıza kattığınız saymakla bitmeyecek hizmet ve destekleri için size sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“16 ülkeden 300'ü aşkın heyet katıldı”

Başkan Yücel, 21. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'ni büyük bir katılım ve coşku ile gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Bu yıl ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Cumhuriyetleri' temasıyla düzenlediğimiz festivalimize Türk dünyasından ve kardeş şehirlerimizden toplam 16 ülkeden 300'ü aşkın heyet katıldı. Cuma günü Yörük Göçü ve Kortej Yürüyüşü ile başlayan festivalimizde İskele bölgesinde Türk Devletleri'ne ait otağlarda ve 350'yi aşkın standımızda dünyanın dört bir tarafında yaşayan dost ve kardeş Türk devletlerimizin ve Alanya'mızın kültürel zenginliğini tanıttık. 3 gün boyunca belediye arkasında Türk Dünyasından ve ülkemizin birbirinden ünlü sanatçılarımızı ağırladık. Vatandaşlarımızın ilgisi ve katılımı çok yüksekti” dedi.

Festival teşekkürü

21. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin muhteşem bir Alanya tanıtımı olduğunu belirterek, “Alanya'mızın tanıtımı anlamında dolu dolu geçen bir festival oldu. Alanya huzurun ve güvenin şehri. Bir festivali daha başarıyla huzur ve güven ortamında tamamladık. Her şeyin en iyini en güzelini halkımızla buluşturmaya çalıştık. Festivalimize katılan ve festivalimizin hazırlanmasında emeği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Festivalimize yoğun katılım sağlayan yurt içi ve yurt dışından misafirlerimize, ilgi ve desteklerini esirgemeyen Alanya halkımıza da şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Alanya Belediyesi'ne 3. kez çevre ödülü”

Alanya Belediye'sinin çevreye duyarlı çalışmaları nedeniyle bir ödüle layık görüldüğünü belirten Başkan Yücel, “Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından koordine edilen “ÇEBE 2022 Ödülleri” çerçevesinde ‘En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Jürisi' tarafından Alanya Belediyesi 3. kez ödül almıştır. Her yıl çevre faaliyetlerini en iyi şekilde organize eden, gerçekleştiren ve dosyalayan Mavi Bayrak adayı başvuru sahiplerine TÜRÇEV tarafından "En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü" verilmektedir. Alanya Belediyesi, tüm Türkiye'de ödül alan 6 belediyeden biri olmayı başarmıştır. Bu ödülün alınmasında emek sarf eden tüm ekip arkadaşlarımı ve bize destek sağlayan tüm çevre dernekleri ve çevre gönüllülerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kurban satış ve kesim yerlerini açıkladı

Yaklaşan Kurban Bayramı hazırlıklarının dört koldan devam ettiğini belirten Başkan Yücel, “Hem merkez hem de beldelerdeki kurban satış ve kesim alanları hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Kurban Satış Alanlarımız 15 Haziran itibariyle vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır” dedi. Başkan Yücel satış ve ücretsiz kesim noktalarının şu şekilde açıkladı:

“Merkez: Bucakoluk Mevki, Konaklı: Menderes Bulvarı, Mahmutlar: Sanayi Sitesi Güney kısmı, Demirtaş: Yenidamlar Sokak'ta, kesim yerleri ise Eşgilik Düğün Salonu, Fığla Mahallesi Dolmuş Durağı, Mahmutlar Mahallesi Belediye Şantiyesi, Payallar Mahallesi Belediye Şantiyesi olacak.”

Başkan Yücel'in ardından gündem maddelerine geçildi ve komisyonlardan gelen kararlar oylandı.