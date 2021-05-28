Başkan Yücel'den gastronomi turizmi atağı

Alanya'nın tescilli ilk yemeği olan ‘'Gülüklü Çorba'', Alanya'nın gastronomi turizmi ve kent tanıtımının en önemli öğelerinden biri oluyor. Gülüklü Çorba'nın bilinirliliğini arttırmak için tanıtım filmi hazırlatan Belediye Başkanı Yücel, alternatif turizm ve kültürel mirasın korunması adına çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Türkiye ve Dünya'nın gözde turizm merkezlerinden Alanya, tarihini ve kültürünü korurken, Alanya Belediyesi'nin etkili çalışmalarıyla mutfak kültürüne de sahip çıkıyor. Alanya yöresel mutfağında büyük öneme sahip Gülüklü Çorba ve diğer birçok lezzetin korunması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yönetimindeki Mutfak Mirası ekibi tarafından önce yöresel yemek kitabı hazırlandı, daha sonra da reçetelerin korunması için Coğrafi İşaret çalışmaları başlatıldı.

3 yıllık süren çalışmanın ardından patent alındı

Alanya Belediyesi Mutfak Mirası Koordinatörlüğü tarafından yaklaşık 3 yıl süren titiz çalışmalar sonucu, 2019 yılı Ekim ayında Türk Patent Enstitüsü tarafından Gülüklü (Hülüklü) Çorba adıyla tescillendi. Hem işkembeli hem de tavuklu tarifleri içeren tescil ile koruma altına alınan çorbayı aslına uygun olarak hazırlamak ve doğru tanıtmak için Alanya Belediyesi tarafından bir kısa film çekildi. Şehrin tanıtımında da kullanılacak bu tanıtım filmlerinde gastronomi turizm hedefine bir adım daha yaklaşılıyor.

Hem hikayesi hem tarifi hazırlandı

Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan tanıtım filminde, tescilli Gülüklü Çorba'nın İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde tarif videosu da hazırlandı. Bu sayede, püf noktalarını da kapsayacak şekilde, açıklanan tarif ile Gülüklü Çorba; yerli ve yabancı mutfak severlerin erişimine açık hale getirildi.

Yücel: " Türkiye'de örnek çalışmalara imza atıyoruz"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel “Alanya Belediyesi'ne ait lisanslı sistem Mutfak Mirası Alanya çatısı altında Türkiye'de örnek çalışmalara imza atıyoruz. Alanya'mızın mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtımına devam edeceğiz. Hazırlanan bu videolarla hem yurt içi hem yurtdışında lezzetlerimize ulaşılabilirliği kolaylaştırdık. Bir sonraki hedefimiz ise Gülüklü Çorba hazırlayan tüm restoran ve otelleri tüketiciyle buluşturmak amacıyla ‘Alanya Lezzet Noktaları' haritası hazırlamaktır” dedi.