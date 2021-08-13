Başkan Yücel'den, Kastamonu'ya yardım desteği

Batı Karadeniz bölgesinde etkili yağış sonucu meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için Kastamonu'ya ulaştırılmak üzere Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in koordinasyonunda hazırlanan 2 yardım kamyonu yola çıktı.

Alanya Belediyesi, yangın afetinde olduğu gibi Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan sel felaketinden etkilenen vatandaşları da unutmadı. Başkan Yücel'in koordinasyonunda ivedilikle hazırlanan 2 adet yardım kamyonu Kastamonu'ya ulaştırılmak üzere hareket etti. Kastamonu Belediyesi tarafından iletilen yardım listesine göre Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından hazırlanan ve içerisinde su, kıyafet, battaniye, yorgan, yastık, bakliyat, bebek bezi, çocuk maması, kadın hijyen ürünleri gibi birçok yardımın yer aldığı kamyonların, yarın sabah saatlerinde Kastamonu'ya ulaşması bekleniyor.

"Yardıma devam edeceğiz"

Toplumu derinden etkileyen bu tür felaketlerde tüm Türkiye'nin tek yürek olduğunu vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Son dönemde yangınlar ve seller olmak üzere ülkemizin dört bir yanı maalesef doğal afetlerle boğuşuyor. Biz de Alanya Belediyesi olarak elimizden geldiğince afet bölgelerine maddi manevi desteğimizi iletmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda son olarak Batı Karadeniz'de sel felaketinden aşırı şekilde etkilenen Kastamonu'ya ulaşmak üzere 2 yardım kamyonumuz bugün yola çıktı. Afet yaşanan bölgelere elimizden geldiğince yardım etmeye devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir daha aynı felaketlerin yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.