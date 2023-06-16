Başkan Yücel'den öğrencilere karne sürprizi

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nın son gününde Hamit Özçelik İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Yücel, öğrencilere karnelerini dağıtıp, çeşitli hediyeler verdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ile birlikte 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın son gününde Hamit Özçelik İlkokulu öğrencilerini ziyaret edip karne heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle sohbet eden ve karnelerini dağıtan Başkan Yücel, karnenin yanında çocuklara kalemlik, Alanya Belediye Yayınlarınca çıkarılan “Ege ile Ece Zamanda Yolculuk” adlı hikaye kitaplarından hediye etti.

Kaymakam Fatih Ürkmezer de, öğrenciler tarafından hazırlanan ve Alanya Kaymakamlığı tarafından bastırılan İngilizce Eğitim Kitapları'ndan hediye etti. Ayrıca, Alanya Başarıyı Artırma Projesi'nde (ALBAP) derece elde edenlere de madalya verildi. Başkan Yücel, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın karne törenine katıldık. Ben bugün mezun olan ve hafta sonu sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Emeklerinin karşılıklarını aldıkları bir sınav olmasını diliyorum. Bizler Alanya Belediyesi olarak sınavın güven ortamında geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Tüm öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyor, iyi bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum. Öğretmen, öğrenci ve velilerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.