Başkan Yücel'den ulaşım sektörünün temsilcilerine ziyaret

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşım ağlarına sahip olması adına şehrin dört bir yanını sıcak asfaltla buluştururken taksi, minibüs ve dolmuş gibi hizmet sağlayıcılarla da görüşmeler yaparak, vatandaşların taleplerini sektör temsilcilerine aktarıyor. Bu çerçevede güne ilk olarak taksi esnafıyla bir araya gelerek başlayan Başkan Yücel, Damlataş Alanya Taksi Durağı şoförleri ile kahvaltıda buluştu. Sektörün sorunlarını ve taksi esnafının taleplerini dinleyen Başkan Yücel, vatandaşların beklentilerini paylaştı.

Başkan Yücel'den şöförler ve minibüsçüler odalarına ziyaret

Daha sonrasında ise Alanya Şoförler, Nakliyeciler ve Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Ali Akkaya'ya ziyarette bulunan Başkan Yücel, hem geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kooperatif seçimlerinden dolayı Akkaya'yı tebrik etti hem de vatandaşların taksi esnaflarından taleplerini oda yönetimine iletti. Akkaya, esnafın sorunlarıyla yakından ilgilenen Başkan Yücel'e teşekkür etti.

“İşbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz”

Alanya Şoförler, Nakliyeciler ve Taksiciler Esnaf Odası'nın ardından Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası'nı ziyaret eden Başkan Yücel, Oda Başkanı Paşa Özkan ve yönetimi ile görüşme gerçekleştirdi. Vatandaşların talep ve beklentileri üzerine fikir alışverişinde bulunan Başkan Yücel ve Başkan Özkan, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek vatandaşlara daha iyi hizmeti sunabilmek adına karşılıklı işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirttiler. Başkan Yücel de vatandaşlardan gelen talepleri muhataplarına ilettiklerini belirterek sorunların çözümü için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Başkan Paşa Özkan da Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e çözüm önerileri ve yaklaşımından dolayı teşekkür etti.