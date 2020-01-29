Başkan Yücel'den Yeni Malatyaspor maçına davet

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Aytemiz Alanyaspor'un Pazar günü saat 16.00'da sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçında başarılar diledi. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ile yakınlarına başsağlığı dileyen Yücel, “Başarılarıyla gurur duyduğumuz Alanyasporumuz ve değerli yönetim kurulu, bu hafta Alanya'da oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasından elde edilecek bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı. Alanya halkı olarak bizim de üzerimize düşen Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nu doldurmaktır. Depremzedeler için bu kararı alan kulübümüzü kutluyor, tüm halkımızı Yeni Malatyaspor ile oynanacak bu önemli ve anlamlı karşılaşmaya davet ediyorum” dedi.

Çavuşoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek desteğinden dolayı başkan Yücel'e teşekkür etti.