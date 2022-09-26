Başkandan drift festivalindeki müstehcen görüntülere ilişkin açıklama

İzin de vermem, yapanın da hesabını sormazsam namerdim” dedi.

Demre'de ilçe belediyesi tarafından dün düzenlenen 1. Demre Drift ve Tuning Fest'te bir kadın araçların üzerine çıkarak müstehcen dans gösterisi yaptı. Festivaldeki gençler o anları cep telefonlarıyla kaydederken, gösteriyi izleyenler arasında yaşı küçük çocukların da yer aldığı görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi.

“Bunun arkasında kim varsa iki elim yakasında”

Tepkilerin ardından Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, organizasyon alanına gelip açıklama yaptı. Kendi kontrolleri dışında gelişen görüntüleri doğru bulmadığını aktaran Kocakaya, “İyi başlayan bir organizasyon, benim çok hoş olmadığını düşündüğüm bir görüntü nedeniyle moralimi bozdu. Burada bazı şeyleri açıklamak gerekiyor. Demre'de tahininde ilk defa bir araba fuarı, bunun içerisinde arabalarıyla duygusal bağ kuran arkadaşların duygularını burada sizlerle paylaşmasını hedefledim. Biraz önce bizim de kontrolümüzün dışında, kendini bilmez bir arkadaşımız bunu tespit ettik. Bu kadar güzel bir organizasyonda bu kadar kişi toplandı, çünkü iyi zaman geçirmek istiyor, buna kimsenin gölge düşürmesine izin vermem. Bu arkadaş veya arkasında kim varsa; yarından itibaren iki elim yakasında. Bunu ortaya çıkarmak benim boynumun borcu. Yakışmaz. Demre Belediyesi himayesindeki bir organizasyonda bu görüntüyü ben doğru bulmuyorum. İzin de vermem, yapanın da hesabını sormazsam namerdim” dedi.

“İçimizde İrlandalı olabilir”

Sorumluluğun kendilerinde olduğunu ve vatandaşlardan özür dilediğini de sözlerine ekleyen Kocakaya, “Yiğit vurulduğu yerden kalkar. Biz vurulduk ve vurulduğumuz yerden kalacağız. O yaptı, bu yaptı, amasız, fakatsız, bu hoş olmayan görüntüleri size tanık ettirdiğim için hepinizden özür diliyorum. Bu bizim sorumluluğumuz. Ben bu sorumluluğu aldım. İzin vermememiz lazımdı. Çok kişi vardı, sahaya giremeyen arkadaşlarımız da vardı. Herkesi kontrol etmek kolay olmadı. Açık söylemek gerekirse bu kadar kalabalığı ben de hayal etmemiştim. Demre Belediyesi'nin böyle bir organizasyonundan kıskançlık duyanlar olabilir. İçimizde İrlandalı olabilir. Bunlar var. Bunlar için gün bugün olabilir. Ama buradaki organizasyon onlara en güzel cevabı verecek” dedi.