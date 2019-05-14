Başkanlar DÖSİAD'ın iftar yemeğinde buluştu

İftar programına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek katıldı.

Döşemealtı Sanayici ve İşadamları Derneği (DÖSİAD) üyeleri iftar yemeğinde buluştu. Arma Restoran'da gerçekleşen ve DÖSİAD üyelerinin bir araya geldiği iftar yemeğine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer ile milletvekilleri, bazı siyasi parti temsilcileri, dernek üyeleri ve aileleri katıldı.

İftar yemeğine katılan davetlileri kapıda karşılayan DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, “Antalyamızın en güzel insanları, bütün güzellikleri bu akşam burada toplandı. Davetimizi kırmayarak katılan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki Ramazan ayında tekrar hep birlikte oluruz" ifadelerinde bulundu.

Program, Müftü Osman Artan'ın duaları ile son buldu.