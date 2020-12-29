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Başkanlar kenti konuştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin’e iade-i ziyarette bulundu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'e iade-i ziyarette bulundu. İki başkanın ATSO'da gerçekleşen buluşmasında covid-19 salgınında Antalya'nın durumu görüşüldü.


Covid-19 salgınında İçişleri Bakanlığı'nın 20 Kasım'da aldığı yeni önlemler paketinin ardından Muratpaşa Belediyesi'nde bir araya gelen Belediye Başkanı Uysal ve ATSO Başkanı Çetin, yeni yıl öncesi yeniden bir araya geldi. İki başkanın buluşması bu kez ATSO hizmet binasında gerçekleşti. Başkan Uysal'ın iade-i ziyaretinde, gündem Antalya'ydı. Salgın döneminde Antalya iş dünyasının durumundan kentin güncel konularına birçok başlık ele alınırken özellikle salgının yayılımını kontrol altına almak için alınan önlemlere gösterilen hassasiyet sayesinde Antalya'nın covid-19 risk haritasında kırmızının yerini mavi ve yeşile doğru bırakmasının olumlu olduğu ifade edildi.

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