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Başkanvekili Hacıarifoğlu, Başkan Böcek'i ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden Başkan Muhittin Böcek’i ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden Başkan Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Ziyarete Başkan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek de eşlik etti.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Başkan Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Ziyarete Başkan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile Başkan Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek de eşlik etti.



‘Başkanımızın iyiye gitmesi beni mutlu etti'


Ziyaret sonrasında kısa bir açıklama yapan Başkanvekili Hacıarifoğlu, “Başkanımız Muhittin Böcek'i çok iyi gördüm, sağlığının her geçen gün iyiye gitmesi beni çok mutlu etti. Belediye konularında sohbet ettik. Kendisine, görevine dönene kadar emanetine sahip çıkmaya devam edeceğimi söyledim. Kendisi de bu duruma sevindi. Şimdiye kadar aldığım her kararda ve attığım her adımda olduğu gibi, bundan sonrada aynı hassasiyetle Başkanımız Muhittin Böcek'i temsil etmeye devam edeceğim” dedi.

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