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Başkası adına düzenlenmiş kimlikle hastanede tedavi olurken yakalandı

Antalya’da bir hastanenin nefroloji polikliniğinde başkası adına düzenlemiş kimlikle tedavi olan şüpheli, hastane polisinin dikkati sayesinde yakalandı.

Antalya'da bir hastanenin nefroloji polikliniğinde başkası adına düzenlemiş kimlikle tedavi olan şüpheli, hastane polisinin dikkati sayesinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın'da yaşayan Ü.V. böbrek rahatsızlığından dolayı diyalize girip çıkarken, hiç bulunmamasına rağmen Antalya'da bir hastanede bilgisi dışında tedavi olunduğu, değişik eczanelerden ilaç alındığı konusunda Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etti.


Konuyu araştıran Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Antalya'da yaşayan H.H.T.'nın yüksek tansiyon ve böbrek hastası olduğunu, bir süredir Ü.V. adına sahte kimlikle Antalya'da tedavi olduğunu, eczanelerden ilaç aldığını tespit etti. H.H.T.'nin daha önceden de dolandırıcılık suçlarından kaydının olduğu belirlendi.


SGK'nın ne kadar zararının olduğunun tespiti için gerekli yazışmalar yapılırken SGK tarafından yapılan inceleme sonucunda toplam zararın miktarının belirleneceği bildirildi.


Şüpheli H.H.T., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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