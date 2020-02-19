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Başkonsolosu Oleg Rogoza'dan taziye ziyareti

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, eniştesini kaybeden Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin’e taziye ziyaretinde bulundu.

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, eniştesini kaybeden Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'e taziye ziyaretinde bulundu.


Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, vefat eden ve dün çok sayıda vatandaşın katılımıyla son yolculuğuna uğurlanan eniştesi Hüseyin Nural'un taziyelerini kabul ediyor. Gün içerisinde çok sayıda insan taziye ziyaretlerinde bulunurken bugün Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza'da Şahin'i ziyaret edip, taziye dileklerini iletti. Ziyaret esnasında Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'da yer alırken, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Başkonsolos Oleg Rogoza'ya Alanya Pişisi ikramında bulundu. Başkan Şahin taziye ziyaretinden dolayı Başkonsolos Oleg Rogoza'ya teşekkür etti. Yaklaşık 1 saat kadar taziye çadırında kalan Oleg Rogoza, daha sonra Başkan Şahin ve Hasan Çavuşoğlu tarafından Antalya'ya yolcu edildi.

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