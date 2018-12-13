Başpehlivan Balaban'ın hedefi tekrardan altın kemer kuşanmak

Redbull sporcuları Antalya'nın turizm merkezi Belek'te buluna bir otelde, 2018 değerlendirmesi ve 2019 planlaması için bir araya geldi.

Kırkpınar yağlı güreşlerinin önemli isimlerinden Başpehlivan İsmail Balaban, gazetecilere verdiği röportajda spor hayatına nasıl başladığını anlattı. Ailesinde güreş geçmişi olan birinin olmadığını kaydeden Balaban, maddi imkansızlıklardan dolayı bağ bahçede çalıştıklarını söyledi.

117-18 yaşlarındayken çevresinin, ‘Fiziğiniz düzgün güreşçi olun' dediğini belirten Balaban, “Heves ettik. İkinci çıktığımız organizasyonda ikizimle beraber final yaptık. Herkes çok şaşırdı. ‘Bu çocuklar nereden çıktı?' diye düşündüler. Bağ bahçede çalışmanın verdiği kuvvet vardı. Güreş tekniğimiz yoktu ama kuvvet ve dayanıklıkla yendik. Köy şartlarında imkan ve tesis yoktu. Ziya Atalan ustamız Antalya'da davet etti. ‘Köy şartlarında ilerleyemezsiniz' dedi. Bizde ışık gördüğünü söyledi. Güreş, bizim köyden çıkmamız, kendimizi kurtarmamız için çıkış kapısıydı. Başarılı olmaktan başka seçeneğimiz yoktu. Kendimiz inandık ve bu işe baş koyduk” dedi.

Antalya'da bu işi profesyonel olarak yapmaya başladıklarını ifade eden İsmail Balaban, “2006 yılında Ziya Atalan ustamızı kaybettik. Oğlu Ufuk Atalan ve hemşehrimiz Hasan Aydın hocalarımız bize sahip çıktı. Birlikte bu yola çıktık. 2008 yılında Konyaaltı Belediyesi ile tanıştık. Bireysel sporlarda maddi manevi destek çok önemli. Beslenmekten antrenmana kadar çok önemli. Dereceler elde ederek başpehlivanlık kategorisine çıktık. İkiz başpehlivanlar olarak tarihe geçmenin hayalini hep kuruyorduk ve bunu başardık. İlk çıktığım yıl altın kemeri aldım. 2014 yılında finalde kaybettim. 2015 de yarı finalde kaybettim, 2016 da hakem kurbanı oldum, 2017 yılında da çok arzulamıştım çok istemiştim. Kırkpınar'da yine altın kemeri kazandım. 2018'de de çok daha iyi hazırlanmıştım ve geçtiğimiz yıllara göre performansım daha iyiydi” ifadelerini kullandı.

Başpehlivan Balaban hedefinin tekrar altın kemer kuşanmak olduğunu belirterek, çalışmalara ve antrenmanlara kaldıkları yerden başladıklarını kaydetti.