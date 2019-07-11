Başpehlivan Gürbüz, altın kemeri ile babasının mezarında

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı elde eden Ali Gürbüz, kendisi gibi başpehlivan olan babası Recep Gürbüz'ün mezarı bulunduğu Elmalı ilçesini ziyaret etti. Gürbüz kazandığı Altın Kemeri babasına hediye etti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finalinde Orhan Okulu'yu yenerek altın kemerin sahibi olan Başpehlivan Ali Gürbüz için Elmalı ilçesinde karşılama töreni düzenlendi. Törene, Elmalı Kaymakamı Fatih Ahmet Kurt, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, 666. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Ağası Muammer Ak, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Elmalı girişinden konvoy halinde şehir turu yaparak halkı selamlayan Başpehlivan Ali Gürbüz, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Ali Gürbüz, burada yaptığı konuşmada, ata sporu yağlı güreşte elde ettiği başarı nedeniyle mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ise Gürbüz'ün başarısıyla gururlandıklarını kaydetti. Ata sporu yağlı güreşin Elmalı'da önemli bir yeri olduğunu belirten Başkan Öztürk, "Elmalı güreşleri, Kırkpınar'dan daha eski bir tarihe sahip. Yüz yıllarca süren bu güzel sporu, bu şekilde başarılarla taçlandırmak bize ayrıca gurur veriyor" dedi.

Elmalı Belediye Başkan Öztürk, Başpehlivan Ali Gürbüz'e 6 Cumhuriyet altını takarak ödüllendirdi. Başpehlivan Ali Gürbüz, buradaki törenin ardından mehter takımı eşliğinde yürüyerek Elmalı Güreş Sahası yanında bulunan 1989 yılında hayatını kaybeden babası Recep Gürbüz'ün mezarını ziyaret ederek dua etti.