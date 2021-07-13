Başpehlivan Gürbüz, memleketinde coşkuyla karşılandı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, memleketi Antalya'da hemşerileri tarafından coşkuyla karşılandı.

Edirne'de bu yıl 'sı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde İsmail Koç'u yenerek başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, Antalya Kepez varyant seyir terasında davul ve zurnayla karşılandı.

Kendisini karşılayanları altın kemerini havaya kaldırarak selamlayan Gürbüz, daha sonra üstü açık otobüse binerek yol boyunca sevgi gösterisinde bulunanlara karşılık verdi.

"Altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum"

Sevgi gösterisinde bulunanlarla fotoğraf çektiren Gürbüz, memleketine altın kemerle dönmenin gururu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kırkpınar'ın 660 yıldır devam eden bir gelenek olduğunun altını çizen Gürbüz, ”Bu büyük organizasyonda şampiyon olduğum için çok mutluyum. Toplamda 4. şampiyonluğum oldu. 2019-2021 yıllarında iki yıl üst üste şampiyon oldum. Önümüzdeki yılda inşallah başpehlivan olup, altın kemerin ebedi sahibi olup Antalya'ya tarihinde ilk kez bu gururu yaşatmak istiyorum. Bunun için de çalışmalarıma devam edeceğim” dedi.

"Yarım kalan işi tamamlayacağım"

Her kemeri aldıktan sonra babası Recep Gürbüz'ün mezarına gittiğini hatırlatan Gürbüz, “Bu sene de gideceğim. Önemli olan senede başpehlivan olup, altın kemeri ebedi sahibi olarak babama götürmek. Antalya'ya Kırkpınar'da başta ilk kürsüyü dedem yapıyor, ilk başpehlivanlığı babam getiriyor. Ondan sonra Antalya yağlı güreşte büyük bir ivme kazanıyor. Şu anda Antalya yağlı güreşte söz sahibi, bunda dedem ve babamım büyük emeği var. Onların açtığı bu yolda babamın yarım kalan işini, altın kemerin ebedi sahibi olarak tamamlamak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

"Ucuz atlattık"

Edirne'de atlattığı kazadan bahseden Gürbüz, “Bilindiği gibi altım kemer alan başpehlivan faytonla şehrin girişine kadar girip oradan hamam yürüyüşü yapar. Faytonun tekeri çıktı küçük bir kaza atlattık. Allah'a çok şükür bende bir şey yok. İki kişide hafif yaralanma var. Ucuz atlattık” dedi.

Başpehlivan Gürbüz ve beraberindekiler, buradaki programın ardından yaklaşık 100 araçlık konvoyuyla şehir turu atıp, kendisini selamlayanları karanfil dağıttı.