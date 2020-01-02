İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başpehlivan Gürbüz'den Başkan Topaloğlu'na ziyaret

658.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.


Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer'in sevilen simalarından Hasan Kayrak, Kemerli başpehlivan İsmail Erkal, başaltı pehlivanları Gürkan Balcı ve Yusuf Minta ile pehlivanların antrenörü Hikmet Tuğsuz da hazır bulundu.


Başkan Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz ve diğer güreşçilere başarılar diledi. Antrenör Hikmet Tuğsuz ve başpehlivan Ali Gürbüz, güreşe olan desteklerinden dolayı Başkan Topaloğlu'na teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.