Başpehlivan Okulu, altın kemeriyle evine geldi

Sezonun ilk yağlı güreşlerinde, Antalya Kumluca'da altın kemere uzanan Muratpaşa Belediyesi adına güreşen Orhan Okulu, başpehlivanlık kupası ve kemeriyle, evine, Muratpaşa Belediyesi'ne geldi. Belediye Başkanı Ümit Uysal, konfetiler ve çiçeklerle karşılanan Okulu'yla buluşmasında “Orhan Okulu ve Muratpaşa Belediyesi adeta birbirimiz için varız” dedi.

Geçen yıl covid-19 pandemisi nedeniyle yapılamayan yağlı güreşlerde yeni sezon, hafta sonu Kumluca güreşleriyle başladı. 70'i başpehlivan olmak üzere bin 300 sporcunun katıldığı güreşlerde Muratpaşa Belediyesi ve Başkan Ümit Uysal adına er meydanına çıkan Orhan Okulu, altın kemeri kazanan isim oldu.

Sezonun ilk güreşlerinde altın kemere uzanan Okulu, başpehlivanlık kupası ve kemeriyle evine, Muratpaşa Belediyesi'ne geldi ve Başkan Uysal'ı ziyaret etti. Hocası Kemal Yılmaz, teknik ekip ve Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri Mustafa Okulu ve Hasan Güzeller'in eşlik ettiği Okulu için belediye fuayesinde karşılama töreni düzenlendi. Başpehlivan, konfetiler ve çiçeklerle selamlandı, fuayede “Paşanın Aslanı” tezahüratları yankılandı.

Sumo güreşlerinden daha renkli

Okulu'nun ziyaretinde belediye meclis üyeleri ve kulüp yöneticileri de yer alırken Başkan Uysal, yaptığı konuşmada yağlı güreşlerin geleneksel, otantik, bu topraklarını kültüründen ve tarihinden çıkan bir spor olduğunu söyledi. Ancak, yağlı güreşlerin dünya genelinde tanıtılamadığını belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Bana göre sumo güreşinden çok daha renkli. Eğer uluslararası normlarda, nitelikle, standartlarda ele alınsa ve çerçevesi belirlense bütün dünyanın zevkle katılacağı bir spor. Kuralları, nizamı, oyun zenginliği açısından olimpik olma şansı da olan spor dalı. Bu ufukta olan bir yaklaşımla spor alanlarını yönetirsek dünyayla rekabet edecek, kendi kültürümüzden çıkan bir öğeyi bütün dünyaya mal edecek standartlara ulaşırız.”

Geleneksel ve evrenselin buluşması

Muratpaşa Belediyesi olarak topluma sevinç veren, insanları birleştiren yerel ve geleneksel değerlere sıkı sıkıya bağlı olduklarını bununla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu muasır uygarlığının üstüne çıkma hedefi ve ülküsü çerçevesinde de evrensel olduklarının altını çizen Başkan Uysal, yağlı güreşleri bu açıdan çok önemsediklerini söyledi. Başkan Uysal, özellikle Antalya ve bölgesinde yağlı güreşlerin popülerlik bakımında sadece futbolla kıyaslanabileceğini dile getirdi.

Birbirimiz için varız

Bu popülerlik içinde Paşanın Aslanı Orhan Okulu'nun her zaman sportif özellikleri ön planda olan, ahlaklı, karakterli, vücuduna saygısı ve disiplini yüksek bir sporcu olarak dikkat çektiğini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Muratpaşa'mızın kalitesi ve seviyesiyle baktığımızda, adeta birbirimiz için varız. Birbirimizin kalitesine, seviyesine çok uyumlu, Muratpaşa'mızı temsil edebilecek, Muratpaşa'mızı yaşayışıyla, sporcu kişiliğiyle ifade edebilecek kalitede bir kardeşimiz. Bu sporun geleneksel kökünden asla koparılmadan mümkün olduğunca dünya standardında yapılmasıyla ilgili çok olumlu bir örnek. Hocamız Kemal Yılmaz ve ekibimizdeki diğer arkadaşlarımız, hepsi konuyu büyük ahlaki zenginlikle, olgunlukla ele alan insanlar. Muratpaşa'mızla çok uyuşan yapıda yaklaşımı olan sporcular, spor adamlarımız.”

Yeniden beraberiz

Orhan Okulu'yla 2015'te Kırkpınar'da başpehlivanlığa ulaştıklarını ve bir süre ayrı kaldıktan sonra yeniden beraber yol yürümeye karar verdiklerini dile getiren Başkan Uysal, “Paşanın Aslanı Orhan Okulu, Kumluca'da, Türkiye'ye bir güreş ziyafeti verdi. İnsanlarımıza coşku, bize de gurur yaşatarak kupayı, altın kemeri Muratpaşa'mıza getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi. Okulu'nun Tekirdağlı Hüseyin, Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Ahmet Taşçı gibi ata sporuna damgasını vuracak isimlerden biri olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Kendisi henüz kariyerinin ortasında. Önümüzde on yıl yağlı güreşler Okulu'yla geçecek. Onun büyük başarılarıyla geçecek” dedi.

Çifte mutluluk tek hedef

Paşanın Aslanı Orhan Okulu ise hem Muratpaşa Belediyesi'ne dönmenin hem de yeniden er meydanlarında olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sezonun ilk güreşlerinde, memleketinde altın kemeri almanın kendisine gurur verdiğini dile getiren Okulu, “Tıpkı 2015'te olduğu Kırkpınar'dan altın kemeri Muratpaşa Belediyesi'ne getirmek ve Antalya halkına armağan etmek istiyorum” dedi. Başkan Uysal, konuşmaların ardından Başpehlivan Okulu ve teknik ekibi Cumhuriyet altınlarıyla ödüllendirdi.