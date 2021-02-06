İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başpehlivan Yeşil Yeşil dünya evine girdi

Tarihi Kırkpınar Başpehlivanlarından Mehmet Yeşil Yeşil, Eda Nur Şeker ile Korkuteli’nde dünya evine girdi.

Tarihi Kırkpınar Başpehlivanlarından Mehmet Yeşil Yeşil, Eda Nur Şeker ile Korkuteli'nde dünya evine girdi.


Mehmet Yeşil Yeşil ve Eda Nur Şeker'in nikahlarını Korkuteli Belediye Başkan Vekili Süleyman Uğurlu kıydı.


Başpehlivan Yeşil Yeşil'in nikah şahitliğini Antalyalı ünlü iş adamı ve güreş ağası İsmail Daban, Eda Nur Şeker'in şahitliğini ise Korkuteli İlkem eczanesi sahibi Kadir Tuncer yaptı. Mehmet Yeşil Yeşil'i annesi Esmer Hanım Yeşil, abisi Hüseyin Yeşil ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.


Pandemi dolayısıyla çift nikah törenine katılan sayılı misafirleri kapıda karşıladı. Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, çok mutlu olduğunu belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan misafirlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.