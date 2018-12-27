Başpehlivanlar öğrencilerle buluştu

Kırkpınar Başpehlivanlarından İsmail Balaban ile ikizi Turan Balaban, Özel Antalya Envar Eğitim Kurumları'nda öğrencilerle buluştu. Balaban kardeşler, hayatlarını, güreşe nasıl başladıklarını ve başarılarının sırlarını öğrencilerle paylaştılar. İlkokul ve Ortaokul öğrencileriyle gerçekleştirilen söyleşinin sonunda Koca Yusuf türküsünü söyleyen Balaban kardeşler, öğrencilere coşkulu anlar yaşattı.

Söyleşi sonu İlkokul ve Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan, Başpehlivanlara plaket ve hediye sundu.