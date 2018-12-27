İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başpehlivanlar öğrencilerle buluştu

Antalyalı ikiz başpehlivanlar İsmail ve Turan Balaban öğrencilerle buluştu.


Kırkpınar Başpehlivanlarından İsmail Balaban ile ikizi Turan Balaban, Özel Antalya Envar Eğitim Kurumları'nda öğrencilerle buluştu. Balaban kardeşler, hayatlarını, güreşe nasıl başladıklarını ve başarılarının sırlarını öğrencilerle paylaştılar. İlkokul ve Ortaokul öğrencileriyle gerçekleştirilen söyleşinin sonunda Koca Yusuf türküsünü söyleyen Balaban kardeşler, öğrencilere coşkulu anlar yaşattı.


Söyleşi sonu İlkokul ve Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan, Başpehlivanlara plaket ve hediye sundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.