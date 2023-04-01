Başrol oyuncusu rahatsızlanınca yerine yönetmen sahneye çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kapalı gişe sahnelenen İstanbul Efendisi oyununda bir ilk yaşandı. Başrol oyuncusu Mehmet Özgür'ün rahatsızlanması üzerine oyunda yönetmen Engin Alkan rol aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak ‘Bir İstanbul Efendisi' adlı oyunla hizmete giren Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi içerisinde yer alan Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) büyük sahnesinde bir ilk yaşandı. Perde açtığı ilk günden bu yana kapalı gişe dokuzuncu kez sahnelenen ‘Bir İstanbul Efendisi' oyunu için hazırlıklarını yapan AŞT Genel Sanat Yönetmeni ve başrol oyuncusu Mehmet Özgür, menüsküs nedeniyle rahatsızlandı. Oyuna çıkamayacağı anlaşılan Mehmet Özgür'e oyunu izlemeye gelen oyunun yönetmeni Engin Alkan destek oldu. Mehmet Özgür'ün yerine oyunun yönetmeni Engin Alkan sahneye çıktı.

Engin Alkan ve sahneye tekerlekli sandalye ile çıkan Mehmet Özgür alkış yağmuruna tutuldu. Mehmet Özgür, Antalyalı tiyatroseverlere teşekkür ederek, “Bir süredir menüsküs rahatsızlığım vardı. Bugün ayağımın üzerine basamaz duruma geldim. Yönetmenimiz Engin Alkan da tesadüfen oyun değerlendirmesi ve izlemek için buradaydı. Kendisine benim yerime sahne aldığı için çok teşekkür ediyorum. Bol alkışlarınız ve bizi her zaman desteklediğiniz için tüm oyunlarımızın kapalı gişe sahnelenmesine vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum” dedi.

"Oyunu izlemeye gelmiştim, sizleri geri çevirmemek için böyle bir karar aldım"

Yönetmen Engin Alkan ise, “Tesadüf olarak buradaydım. Oyunu izlemeye gelmiştim. Sizleri geri çevirmemek için böyle bir karar aldım. En son 10 yıl önce oyun oynamıştım. Aklımda kalan kısmıyla oynayacağım. Ne kadar sürçü lisan edersem affedin” ifadelerini kullandı.

Oyunda Savleti Efendi, kızı Esma'yı evlendirmek amacıyla bir damat adayı arayışına girer. Ancak Savleti Efendi'nin gerek yöntemleri, gerekse Esma'ya aşık olan Safi Çelebi'nin çabaları karşısındaki tutumu olayları trajikomik hale getirir.