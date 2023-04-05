Batan ticari gemide 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında Gine Bissau bayraklı ticari geminin batmasının ardından 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 8 mürettebatı ise havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 03.47'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında, İskenderun'dan İzmail/Ukrayna'ya intikal etmekte olan Gine Bissau bayraklı bir ticari geminin batmak üzere olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede bulunan tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yapıldı. Olay mahalline 1 Sahil Güvenlik korveti, 7 Sahil Güvenlik botu, 2 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik uçağı sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik helikopteri tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 2 kişi kurtarılarak Finike'de acil sağlık personeline teslim edildi. Gemideki 3 kişi de bölgede seyir halinde bulunan bir ticari gemi tarafından kurtarıldı. Bölgede devam eden çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 8 mürettebatı ise havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor.