BATEM ile Envar Koleji arasında protokol

Envar Koleji ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) arasında ‘4/4'lük Eğitim Modeli' imzalandı.

Envar Koleji Kurucu Temsilcisi Mehmet Karakayalı, BATEM Müdürü Abdullah Ünlü ile bir araya gelerek, verdikleri eğitim hakkında bilgi verdi. Karakayalı, eğitimde bir marka olduklarını belirterek, “Envar Eğitim Kurumları olarak özgün biçimde geliştirilen ve 2023 yılı vizyonunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirttiği bilime sevdalı, kültüre meraklı, duyarlı, nitelikli, becerilerini insanlık yararına kullanan ve ahlaklı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş durumdayız. Bu amaç ışığında eğitim modelimizi tüm paydaşlarımıza anlatarak modelin kamuoyu tarafından öğrenilmesi ve farkındalık oluşturmak istiyoruz” dedi.

BATEM'le protokol

Karakayalı, “imzaladıkları protokol ile BATEM'le yakın işbirliği içine girdiklerini ifade ederek, bunun yanı sıra kurumlar arasında imzalanan protokol ile Envar Okulları öğrencilerinin yürüttükleri bir takım projelerde Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Merkezi bize katkı sunacak. BATEM'in saha ve atölyelerinde öğrencilerimizin beceri ve yeteneklerinin gelişimi için gözlem, araştırma, bilgi-veri toplama ve bu verileri yaptıkları projelerde kullanmaları sağlanacak. Aynı zamanda yapılan protokol ile BATEM çalışanları, Envar Okullarından daha avantajlı eğitim-öğretim hizmeti satın alma hakkı elde edecekler.”