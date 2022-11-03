Batı Akdeniz bölgesinde 10 ayda 2 milyar 125 milyon dolar ihracat

Batı Akdeniz'i kapsayan Antalya, Burdur ve Isparta illerinden Ekim ayında yüzde 4,78 oranında gerileme ile 192 milyon 805 bin 429 dolar ihracat gerçekleşti. Bölgede 1 Ocak ila 31 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşen ihracatı ise yüzde 2,92 oranında artışla 2 milyar 125 milyon 679 bin 639 dolar oldu. Aylık bazda yaşanan gerileme, toplam ihracatta yerini artışa bırakırken, bölge ihracatının yılı artışla kapatması bekleniyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekim ayında en fazla ihracatı 44 milyon 637 bin 803 dolar ile yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, “Maden ve metaller sektörümüz 38 milyon 847 bin 39 dolar ile bölgemizden en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör oldu. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz ise 23 milyon 892 bin 274 dolar ihracatla üçüncü sırada yer alırken, yüzde 26.70 oranında artış ile dikkatleri üzerine çekti. 4. sıradaki Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri sektörümüz 20 milyon 730 bin 721 dolar, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri sektörümüz ise 9 milyon 355 bin 855 dolar ihracatla listenin dördüncü ve beşinci sırasında yer aldı. Kasım ayı içerisinde örtü altı sebze ihracatının başlamasıyla birlikte yaş meyve sebze sektörünün ihracatının ivme kazanması bekleniyor” dedi.

"En fazla ihracat 17 milyon 41 bin 896 dolar ile Rusya'ya gerçekleşti"

Ekim ayında en fazla ihracatın 17 milyon 41 bin 896 dolar ile Rusya'ya gerçekleşirken, listenin ikinci sırasındaki Çin'e 15 milyon 8 bin 512 dolar ihracat gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, “Listenin üçüncü sırasında 1 milyon 771 bin 900 dolar ihracatla Almanya yer aldı. Bu ay 9 milyon 746 bin 56 dolar ihracat yapılan Birleşik Devletler, listenin dördüncü sırasında yer alırken, bölgemizin de ana pazarları arasına girme özelliği taşıdı. Ukrayna'ya ihracat ise yüzde 31,57 artışla 7 milyon 552 bin dolara yükseldi. Bölgemizden gerçekleşen ihracatın 10 aylık seyrine sektörel bazda bakıldığında yine yaş meyve sebze sektörünün ilk sırada yer aldığı görüldü. Yaş meyve sebze sektörü 533 milyon 726 bin 208 dolara ulaştı. Listenin ikinci sırasında 443 milyon dolar 80 bin 933 dolar ihracatla doğaltaş ağırlıklı maden ve metaller sektörü yer aldı. Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri sektörü 246 milyon 803 bin 891 dolar ihracat gerçekleştirerek, üçüncü sırada yer aldı. Ekim ayında olduğu gibi 10 aylık dönemde de ihracat artışında dikkatleri üzerine çeken Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü 218 milyon 43 bin 683 dolar ile listenin dördüncü sırasında yer aldı. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü ise 110 milyon 677 bin 397 dolar ile en fazla ihracat gerçekleştiren beşinci sektör olmanın yanı sıra 100 milyon dolar barajını geçme başarısını gösterdi” ifadelerine yer verdi.

"2 bin 462 üyemiz Bölgemizden 171 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildi"

10 aylık dönemde bölgeden en fazla ihracatın 162 milyon 452 bin 992 dolar ile Almanya'ya gerçekleştiğini açıklayan Çavuşoğlu, “Almanya'yı; 154 milyon 748 bin 552 dolar ile Çin, 148 milyon 258 bin 312 dolar ile Rusya, 106 milyon 195 bin 874 dolarla Hollanda, 104 milyon 866 bin 778 dolarla Birleşik Devletler takip etti. Geride kalan süreçte 2 bin 462 üyemiz bölgemizden 171 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildi. Bölge ihracatımızda ürün ve pazar çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede geçen hafta Güney Kore'nin başkenti Seul'e kozmetik sektörümüz için sektörel ticaret heyeti düzenledik. Batı Akdeniz firmalarını, Güney Koreli kozmetik madde üreticileri ile bir araya getirdik. Güney Koreli 56 firmadan 100'ün üzerinde sektör profesyoneli ile Batı Akdenizli sektör profesyonelleri düzenlediğimiz organizasyon ile iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Hedefimiz bu ülkeye gerçekleşen ihracatı artırmak. Aynı zamanda Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen yaş meyve sebze fuarına katıldık. Birliğimizin standında Uzak Doğulu sektör temsilcilerine Batı Akdeniz'in ihraç ürünlerini tanıttık. Bu tarz çalışmalarımız devam edecek. Growtech Fuarı'nda da yurt dışında gelen sektör temsilcilerini firmalarımızla aynı masada bir araya getirip, iş görüşmeleri gerçekleştireceğiz” dedi.