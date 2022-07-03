Batı Akdeniz ihracatı 1,3 milyar dolara yükseldi

Batı Akdeniz'i kapsayan Antalya, Burdur ve Isparta illerinden yılın 6 aylık döneminde 1 milyar 360 milyon 962 bin 23 dolar ihracat gerçekleşti. Geride kalan 6 aylık dönemde ihracat dolar bazında geçen yılın 6 aylık dönemine göre yüzde 5,46 oranında artış gösterdi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, ihracat rakamları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu açıklamasında, “Bölgemizde Haziran ayında gerçekleşen ihracata sektörel bazda bakıldığında, yaş meyve sebze sektörünün geçen yılın Haziran ayına göre gerileme yaşamasına rağmen, Haziran ihracatının dörtte birini gerçekleştirdiği görüldü. İkinci sırada yer alan doğaltaş ağırlıklı maden ve metaller sektörümüz, geçen yılın Haziran ayına kıyasla ihracatını yüzde 6,90 artırma başarısını gösterdi. Ağaç orman ürünleri sektörümüzde de Haziran ayına özgü gerileme yaşanırken, kimyevi maddeler sektörümüz yüzde 18,28, demir ve demir dışı metaller sektörümüz ihracatını yüzde 29,34 oranında artırma başarısını gösterdi” dedi.

128 ülke ve bölgeye ihracat

Haziran ayında bölgeden 128 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, “Son aylarda ihracat rakamları ile öne çıkan Almanya, geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan gerilemeye rağmen en fazla ihracat yapılan ülke olma özelliğini elde etti. Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'ya gerçekleşen ihracata bakıldığında bir nebze de olsa artış yaşandığı görüldü. Savaşın başladığı dönemde yüzde 50 oranında düşen ihracatın şimdi artı vermeye başlaması gelecek adına umut verdi. Çin'e gerçekleşen ihracatta yaşanan gerileme bu dönemde de devam etti. Bölgemizin ihracatta yeni parlayan yıldızı ise Hollanda oldu” sözlerine yer verdi.

“Hollanda ve ABD 6 aylık toplam ihracatta yaşanan artış ile yüzleri güldürdü”

Çavuşoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü: “6 aylık dönemde en fazla ihracat gerçekleştirme başarısını yine yaş meyve sebze ve doğaltaş ağırlıklı maden ve metaller sektörümüz gösterdi. İki sektörümüz bölge ihracatımızın neredeyse yarısını gerçekleştirme başarısı gösterdi. Ağaç orman ürünleri sektörümüz toplamda 200 milyon dolar ihracata doğru çalışmalarını sürdürürken, kimya sektörümüz 100 milyon dolar ihracat rakamını geride bıraktı. Demir ve demir dışı metaller sektörümüz yüzde yüze yaklaşan ihracat artışı ile dikkat çekti. Bölgemizden 6 aylık dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke, Haziran ayı ihracatında da olduğu gibi Almanya oldu. Çin'e gerçekleşen ihracatta düşüş yaşanırken, Rusya'ya gerçekleşen ihracatta savaş nedeniyle yaşanan kaybın her geçen ay azaldığı görülüyor. Hollanda ve ABD 6 aylık toplam ihracatta yaşanan artış ile yüzleri güldürdü.”

“Temmuz ayında ihracat rakamımızın 1,5 milyar doları geri bırakması bekleniyor”

Batı Akdeniz'in ihracat rakamlarının 6 aylık seyrine bakıldığında yüzde 5,46 oranında artışla 1 milyar 360 milyon 962 bin 23 dolara ulaşıldığını belirten Çavuşoğlu, “Temmuz ayında ihracat rakamımızın 1,5 milyar doları geri bırakması bekleniyor. Batı Akdeniz ihracatçılar Birliği (BAİB) olarak Bölge ihracatını artıracak çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu çerçevede doğaltaş sektörümüz İtalya'ya giderek, teknik incelemeler yapıp, firmalarla görüşmeler gerçekleştirdi. Önümüzdeki süreçte diğer sektörlerimizi kapsayacak ticaret heyetleri organize ederek, Bölge ihracatımızı artıracak faaliyetler gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.