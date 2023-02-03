Batı Akdeniz ihracatı 2023'e iyi başladı

Antalya, Burdur ve Isparta illerinin bulunduğu Batı Akdeniz'de ihracat 2023 yılına iyi başladı. Geçen yılı savaş, küresel ekonomik sorunlar ve pandeminin devam eden etkisi nedeniyle istediği gibi tamamlayamayan Batı Akdeniz ihracatı, 2023 yılına artışla başladı. Ocak ayında bölgeden yüzde 7,11 oranında artışla 214 milyon 844 bin 991 dolar ihracat gerçekleşti. Ocak ayında yaş meyve ve sebze sektörü en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olurken, Rusya en fazla ihracat yapılan ülke oldu.

Yılın ilk ayında geçen yılın Ocak ayına kıyasla yaş meyve ve sebze sektörü yüzde 12,95 oranında artışla 77,2 milyon dolar, maden ve metaller sektörü yüzde 3,18 oranında gerileme ile 32,9 milyon dolar, ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü yüzde 2,09 oranında artışla 19,5 milyon dolar, kimya sektörü yüzde 20,09 oranında artışla 18,6 milyon dolar, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü yüzde 10,12 oranında artışla 14,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ocak ayında ihracatını yüzde yüzün üzerinde artırarak dikkat çeken sektör elektrik ve elektronik oldu. Sektör, geçen yıl Ocak ayında 1,9 milyon dolar olan ihracatı, yüzde 199 oranında artışla 5,7 milyon dolara yükseltti.

En fazla ihracat yüzde 50'lik artışla Rusya Federasyonu'na

2023 yılı Ocak ayında bölgeden en fazla ihracat Rusya Federasyonu'na yapıldığını söyleyen Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın yüzde 50 oranında artarak, 24,5 milyon dolara yükseldiğini kaydetti. Çavuşoğlu, "Çin'e gerçekleşen ihracatta ise gerileme bu dönemde de sürdü ve ihracat yüzde 5,46 oranında gerileme ile 15,5 milyon dolar oldu. Bölgenin önemli pazarlarından Almanya da ihracatın arttığı bir diğer ülke oldu. Almanya'ya ihracat yüzde 7,46 oranında artarak, 15,1 milyon dolar oldu. Savaşın ilk döneminde ihracatın sıfıra indiği Ukrayna'da toparlanma ve küçük de olsa ihracat artışı bu dönemde de sürdü ve Ukrayna'ya yüzde 2,66 oranında artışla 13,8 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Listenin beşinci sırasında yer alan Romanya'ya yüzde 1,30 oranında artışla 10,4 milyon dolar ihracat gerçekleşti" dedi.

En fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkede rakamlar bu şekilde şekillenirken, dikkat çekici artışların yaşadığı ülkeler şu şekilde:

Polonya yüzde 78 oranında artışla 6,2 milyon dolar ihracat, Azerbaycan-Nahçıvan yüzde 80 oranında artışla 5,2 milyon dolar ihracat, Fas yüzde 174 oranında artışla 4,2 milyon dolar ihracat, İsveç yüzde 142 oranında artışla 3,1 milyon dolar ihracat, Kazakistan yüzde 76 oranında artışla 2,5 milyon dolar ihracat, Portekiz yüzde 2764 oranında artışla 1,7 milyon dolar ihracat, Belçika yüzde 112 oranında artışla 1,7 milyon dolar ihracat, Japonya yüzde bin 736 oranında artışla 1,6 milyon dolar ihracat. Türkmenistan yüzde 182 oranında artışla 1,6 milyon dolar ihracat.

Ocak ayında Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 131 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleşti. Bu ülkelerin 42'sinde 1 milyon dolar ihracat barajı aşıldı. Bölgemizden geride kalan ayda bin 72 firmamız ihracat gerçekleştirdi. BAİB, 214 milyon 844 bin 991 dolar ihracatla Türkiye'den gerçekleşen ihracatın yüzde 1,26'sını gerçekleştirdi.