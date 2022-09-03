Batı Akdeniz ihracatı 8 ayda geçen yılın aynı önemine oranla yüzde 5,14 arttı

Batı Akdeniz'i kapsayan Antalya, Burdur ve Isparta'dan 1 Ocak ila 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,14 oranında artışla 1 milyar 739 milyon 537 bin 554 dolar ihracat gerçekleşti. Bölgeden sadece Ağustos ayında gerçekleşen ihracat ise yüzde geçen yılın Ağustos ayına göre 6,36 oranında artışla 199 milyon 373 bin 532 dolar oldu. Ağustos ayına damgasını Rusya vurdu.

Ağustos ayında Rusya'ya gerçekleşen ihracat yüzde 40 oranında arttı. 8 aylık süreçte ise savaşın ihracatta neden olduğu yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu çerçevede savaşın ilk günlerinde yüzde 50 olan ihracat kaybı, çatışmaların devam ettiği 7 aylık süreçte geçen yıla kıyasla yüzde 9'luk kayba kadar düşürüldü. Bu oran Temmuz ayı sonunda yüzde 13,64'dü. Yüzde 9'luk ihracat kaybının da örtü altı sebze sezonunun başlamasıyla giderilmesi hedefleniyor. Rusya'ya 8 aylık dönemde 113,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Ağustos ayında en fazla ihracat doğaltaş ağırlıklı maden ve metaller sektöründe

Yaz mevsimiyle birlikte doğaltaş ağırlıklı maden ve metaller sektörü Ağustos ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olma başarısını gösterdi. Sektör, Ağustos ayında yüzde 12,80 oranında artışla 49,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bölgeden en fazla ihracat gerçekleştiren iki sektörden bir diğeri yaş meyve sebze sektörü oldu. Yaş meyve sebze sektöründe geçen yılın Ağustos ayına göre 3,11 oranında gerileme yaşanmasına rağmen 30,8 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Ağustos ayı özelinde Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü 25,9 milyon dolarlık ihracatı ile yüzde 26,9'luk bir artış gösterirken, Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri sektörümüzde ise yüzde 9,71 oranında gerileme oldu.

Çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektör Ağustos ayında muhteşem bir performans sergileyerek, ihracatını geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 80 oranında artırarak, 12 milyon dolarlık bir dış ticarete imza attı.

Çin'e gerçekleştirilen ihracattaki kayıplar bu yılın Ağustos ayında da etkisini gösterdi

Covid salgınının neden olduğu etkenler sonucu Çin'e gerçekleştirilen ihracattaki kayıplar bu yılın Ağustos ayında da etkisini gösterdi. Ağustos ayında bu olumsuzluklara ve yüzde 38 gerilemeye rağmen Çin'e 15,5 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Ukrayna ile 7 aydır savaşta olan Rusya'ya gerçekleşen ihracat ivme kazanarak artmaya devam ediyor. Savaşın ilk haftalarında ihracatın neredeyse yarı yarıya azaldığı Rusya'ya 2022 yılı Ağustos ayında gerçekleşen ihracat yüzde 40 arttı. ABD'ye ve Hollanda'ya gerçekleşen ihracatta da ciddi ivme yakalandı. Bu iki ülkedeki yüzde 50'yi aşan ihracat artışı gelecek için umut verdi. Ağustos ayının en büyük ihracat artışı Japonya'da yaşandı. Japonya'ya uzun bir periyotta aylık 500 bin dolar seviyelerinde olan ihracat bu yılın Ağustos ayında yüzde 1040 oranında arttı ve 7,7 milyon dolara ulaştı. Bu yılın sadece Ağustos ayında Bölgeden 133 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildi. İhracat gerçekleştiren firma sayısı ise bin 53 oldu.

Yaş meyve sebze sektöründe 453 milyon dolar ihracat

Yılın 8 aylık dönemine bakıldığında yaş meyve sebze sektörü yüzde 1,7 oranında gerilemeye rağmen 453 milyon dolar ihracat gerçekleştirme başarısını gösterdi. Bölge ihracatımızın yüzde 26'sını gerçekleştiren yaş meyve sebze sektörü, geçen yılın 8 aylık döneminde 360 firmayla ihracat gerçekleştirirken, bu dönemde bu rakam yüzde 18,6 oranında artarak 427'ye yükseldi. Doğaltaş ağırlıklı maden ve metal sektörü ihracatı ise yüzde 39,29 oranında artarak, 359,9 milyon dolar oldu. Maden ve metaller sektöründe de ihracat gerçekleştiren firma sayısı arttı. Geçen yılın 8 aylık döneminde 384 firma ihracat gerçekleştirirken, bu yılın 8 aylık döneminde bu rakam yüzde 7,55 oranında artışla 413 oldu. İhracat gerçekleştiren firma sayısı sadece yaş meyve sebze ile doğaltaş ağırlıklı maden ve metaller sektöründe değil, geriye kalan tüm sektörlerde önemli oranda oranda arttı.

8 aylık performansta ilk sırada Almanya var

İhracat gerçekleştirilen ülkelerin 8 aylık performansına bakıldığında Almanya 133,9 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığını söyleyen Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, " Çin 125,7 milyon dolar ile ikinci sırada yer alırken, Rusya 113,7 milyon dolar ihracatla üçüncü sıraya kadar yükseldi. Bu yıl ilk 5 ülke listesine girme başarısı gösteren Hollanda'ya ihracat olanca hızıyla devam etmeyi sürdürdü. 8 aylık dönemde Batı Akdeniz'in ürünleri 165 ülke ve bölgeye ulaşırken, 1 Ocak ila 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında ihracat gerçekleştiren firma sayımız yüzde 22,41 oranında artarak, 2239 oldu. 8 aylık dönemde 3 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracat 100 milyon doların üzerine çıkarken, 39 ülkeye gerçekleşen ihracatta 10 milyon dolar barajı aşıldı " dedi.

Son dönemde birliğe üye olan firma sayısında ciddi artış olduğunu kaydeden Çavuşoğlu şöyle devam etti:" Üye sayımız 10 bini aştı ve bu rakam her geçen gün artıyor. Bu Bölgemiz açısından çok sevindirici bir durum. Bu vesileyle firmalarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Birliğimize üye olarak dünyaya açılsınlar. Biz firmalarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Hedefimiz mevcut pazarlarda etkinliğimizi artırmak. Güçlü olduğumuz ülkelerin farklı bölgelerinde, daha geniş bir ürün yelpazesi ile de var olmak. Aynı zamanda yeni pazarlar oluşturmak. Bu çerçevede yılbaşından bu yana Dubai, Özbekistan, İngiltere, Güney Afrika ve İtalya'ya Bölge ihracatımızı artırmak için heyetler düzenledik. Önümüzdeki süreçte de İtalya, İspanya, Rusya, Tayland, Güney Kore, Dubai, Azerbaycan ve Kazakistan'a heyetler düzenleyeceğiz ve bu ülkelerde fuarlara katılım sağlayacağız. Burada yeni ihracat bağlantıları kurmak için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Tüm firmalarımızı bu faaliyetlere davet ediyorum".