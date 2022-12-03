Batı Akdeniz'de ihracat 2,3 milyar dolar oldu

Batı Akdeniz'i kapsayan Antalya, Burdur ve Isparta illerinden Kasım ayında yüzde 6,45 oranında gerileme ile 205 milyon 580 bin 247 dolar ihracat gerçekleşti. Bölgede 1 Ocak ila 30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ihracat ise yüzde 1,99 oranında artışla 2 milyar 330 milyon 618 bin 407 dolar oldu. Bölge ihracatının 2022 yılını artışla kapatması bekleniyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Batı Akdeniz'den Kasım ayı ve 11 aylık ihracat rakamlarını paylaştı. Bölgede 1 Ocak ila 30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ihracat yüzde 1,99 oranında artışla 2 milyar 330 milyon 618 bin 407 dolar olurken, Kasım ayında yüzde 6,45 oranında gerileme ile 205 milyon 580 bin 247 dolar ihracat gerçekleşti. Kasım ayında en fazla ihracatı 59,8 milyon dolar ile yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi. Yaş meyve sebze sektörü geçen yılın aynı dönemine göre aynı ihracatı gerçekleştirdi. Maden ve metaller sektörü ise 31 milyon dolar ihracatla ikinci sırada yer alırken, sektör Kasım ayı ihracatında önemli ölçüde kayıp yaşadı. Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri sektörümü ise geçen yılın Kasım ayına kıyasla yüzde 8,9 oranında düşüşle 24,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar ile öne çıkmayı sürdüren Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü ise Kasım ayında geçen yılı aynı dönemine kıyasla ihracatında artış gösterdi. Sektördeki ihracat rakamı, yüzde 4,78 oran artış ile 18,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. İklimlendirme sanayide ise Kasım ayında ciddi bir çıkış yakaladı ve yüzde 193,5 artışla 13,3 milyon dolarlık ihracat yaptı. Kasım ayında Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 130 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildi. Rusya yüzde 98,23 oranında artış ve 23 milyon dolar ile Kasım ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke oldu. Çin'e gerçekleşen ihracatta ise kayıplar sürüyor. Kasım ayında geçen yılın Kasım ayına kıyasla Çin'e gerçekleşen ihracat 39,6 oranında kayıpla 13,8 milyon dolar oldu.

Fas, ilk defa en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke arasına girdi

Bölge ihracatında önemli bir yere sahip olan Almanya pazarı, Bulgaristan sınırında yaşanan sorunlardan etkilendi. Almanya'ya ihracatta ciddi kayıp yaşanmadı ancak geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 3,96 oranında kayıp ile 13 milyon dolarlık ihracat, beklentilerin altında kaldı. Ukrayna pazarı da Rusya pazarı gibi kendini toparladı. Bölgeden Ukrayna'ya 8,57 oranında gerileme ile 10,8 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Fas, bu ay ilk defa en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke arasına girmeyi başardı. Fas'a 2021 yılı Kasın ayına kıyasla yüzde 654,5 oranında artışla 10,7 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Bölge ihracatının 11 aylık seyrine sektörel açıdan bakıldığında yaş meyve sebze ihracatı yarım milyar doları geride bıraktı.

Geçen yılın 11 aylık dönemine kıyasla yaş sebze meyve ihracatı 3,21 oranında gerilemeye rağmen 593,4 milyon dolar oldu. Doğaltaş ağırlıklı maden ve metaller sektörü, Kasım ayına özgü sorunlar yaşarken, 11 aylık süreçte ihracatını yüzde 2,66 oranında artırma başarısı gösterdi ve 11 ayda toplam 474,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri ihracatı yüzde 3,39 oranında gerileme ile 270,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi ve 300 milyon dolar sınırını zorlamaya başladı. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörümüz başarılı grafiğini 11 aylık süreçte de sürdürdü. Sektör 11 aylık dönemde yüzde 21,24 oranında artışla 236,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü ise 11 aylık dönemde yüzde 8,45 oranında gerilemeyle 118,8 milyon dolar gerileme yaşadı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Bölgeden 1 Ocak ila 30 Kasım 2022 tarihleri arasında en fazla ihracat 175,5 milyon dolar ile Almanya'ya gerçekleşti. Almanya'yı ikinci sırada bulunan Rusya izledi ve bu ülkeye ihracat yüzde 6,40 oranında artışla 171,2 milyon dolar oldu. Çin'e gerçekleşen ihracat ise yüzde 37,78 oranında gerileme ile 168,5 milyon dolar oldu. Hollanda, Bölge ihracatında önemli bir aktör olmaya başladı. İhracatın sürekli arttığı Avrupa ülkesi her ay rekorlar kırarak büyümeyi sürdürüyor. Bölgeden Hollanda'ya yüzde 69,91 oranında artışla 115,1 milyon dolar ihracat gerçekleşti. 5. sırada yer alan ABD de, bölgede önemli bir pazarı haline geldi. Birleşik Devletlere ihracat yüzde 20 oranında artışla 114,1 milyon dolar oldu.

BAİB Yönetimi, ihracatı tüm sektörlerde artırmak için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi. Yurt dışına gerçekleştirilen sektörel ticaret heyetlerinin yanı sıra yeni sektörel ticaret heyetleri düzenlemek için yoğun mesai harcadıklarını belirten yönetim, "Bu çerçevede doğaltaş sektörümüzde Çin'e özel gerilemeyi de dikkate alarak Hindistan'a bir heyet düzenlemeyi planlıyoruz. Amacımız, Asya'nın ciddi bir nüfus barındıran bu ülkesinde etkinliğimizi artırmak. Ayrıca, başta uzak ülkeler olmak üzere 2023 yılında bir çok ülkeye heyetler düzenleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.