Batı Akdeniz'de ilk 3 ayda 673 milyon dolarlık ihracat

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'de mart ayında yüzde 3,45 artışla 245 milyon 639 bin 749 dolarlık ihracat gerçekleşti. 1 Ocak ila 31 Mart tarihleri arasında gerçekleşen 3 aylık toplam ihracat 673 milyon 137 bin 240 dolara ulaşırken, bölgenin ihracatının mayıs ayı ortalarında 1 milyar doları geride bırakması bekleniyor.

Bölgeden gerçekleşen ihracatın sektörlere göre dağılımına bakıldığında yaş meyve sebze sektörü mart ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olmanın yanında ihracatını dolar bazında da en fazla artıran sektör oldu. Batı Akdeniz'de mart ayında yüzde 28,57 oranında artışla 93 milyon 162 bin 119 dolar yaş meyve sebze ihracatı gerçekleşti. Bölgede en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör ise maden ve metaller sektörü oldu. Sektör geçen yılın aynı ayına göre yaşadığı kayba rağmen 34 milyon 79 bin 527 dolar ihracat yaptı. En fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü sektör ise 27 milyon 759 bin 187 dolar ile ağaç mamulleri ve orman ürünleri oldu. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yüzde 28,42 oranında artış ve 25 milyon 382 bin 848 dolar ihracat ile en fazla ihracat gerçekleştiren dördüncü sektör olma başarısını gösterirken, listenin beşinci sırasında ise yüzde 17,67 oranında artış ve 11 milyon 99 bin 615 dolar ihracatla demir ve demir dışı metaller sektörü yer aldı.

Mart ayında gerçekleşen ihracatın ülkelere göre dağılımına bakıldığında Rusya ve Ukrayna'da ciddi oranda artış yaşandığı görüldü. Şubat ayında listede yer almayan Çin Halk Cumhuriyeti'nin geçen yılın mart ayına göre gerilemeye rağmen yeniden beşinci sıradan listeye girdiği görüldü. Almanya ve Romanya pazarında gerileme yaşanırken, yine de bölgenin en önemli pazarlarından oldular.

Mart ayında Rusya'ya yüzde 112,38 oranında artışla 18 milyon 391 bin 608 dolar, Almanya'ya yüzde 3,09 oranında gerileme ile 16 milyon 238 bin 458 dolar, Ukrayna'ya yüzde 285,79 oranında artışla 12 milyon 999 bin 849 dolar, Romanya'ya yüzde 3,70 oranında gerileme ile 12 milyon 595 bin 208 dolar, Çin'e de yüzde 3,64 oranında gerileme ile 11 milyon 859 bin 853 dolarlık ihracat gerçekleşti.

Antalya, Burdur ve Isparta illeri ihracatının 3 aylık seyrine bakıldığında yaş meyve sebze sektörü yüzde 28,95 oranında artış ve 266 milyon 422 bin 94 dolar ile bölgeden en fazla ihracat yapan sektör oldu. Listenin ikinci sırasında yüzde 19,91'lık gerileme ve 96 milyon 326 bin 55 dolarla maden ve metaller sektörü yer aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 2,20 oranında gerileme ve 68 milyon 237 bin 831 dolar ihracatla ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü yer aldı. Listenin dördüncü sırasında yer alan kimya sektörü geride kalan aylarda olduğu gibi ihracatını ciddi oranda artırmayı sürdürdü. Sektör, yüzde 20,07 oranında artışla 63 milyon 608 bin 886 dolar ihracat gerçekleştirdi. Listenin beşinci sırasında ise yüzde 26,39 oranında gerilemeye rağmen 25 milyon 301 bin 632 dolar ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yer aldı.

Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 1 Ocak ila 31 Mart tarihleri arasında en fazla ihracat Rusya Federasyonu'na gerçekleşti. Rusya'ya yapılan ihracatta yüzde 59,55 oranında artış yaşanırken, ihracat rakamı 59 milyon 267 bin 955 dolar oldu. İkinci sırada yer alan Almanya'ya ise yüzde 6,86 oranında artışla 48 milyon 170 bin 941 dolar ihracat gerçekleşti. Listenin üçüncü sırasında Ukrayna yer aldı. Ukrayna'ya yüzde 31,11 oranında artışla 38 milyon 614 bin 167 dolar ihracat gerçekleşti. Çin, uzun süredir devam eden gerilemeye rağmen listede dördüncü sırada yer almayı sağladı. Çin'e yüzde 7,65 oranında kayıpla 38 milyon 326 bin 547 dolar ihracat yapıldı. Listenin beşinci sırasında 1,83 oranında gerileme ve 34 milyon 726 bin 946 dolar ihracat gerçekleştirildi. 3 aylık dönemde Batı Akdeniz'den ihracat gerçekleştirilen ülke ve bölge sayısı 152'ye ulaşırken, ihracat yapan firma sayısı bin 638 oldu.

Birliğin bölge ihracatını daha da artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildiren Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, “Bu çerçevede BAİB organizasyonu ile yaş meyve sebze, gıda ve doğaltaş sektörlerine yönelik 3 yeni URGE projesi düzenleniyor. Firmalarımızı URGE projelerine katılmaya ve ihracatlarını artırmaya davet ediyorum” dedi.