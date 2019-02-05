Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Batı Akdeniz'den 1 ayda 114 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "Yılın ilk ayında gerçekleşen ihracat 161 milyon 362 bin 803 dolar oldu" dedi. Bahar, hedeflerinin ise ana sektörleri ve ana pazarları geliştirmek, alternatif pazarlar oluşturmak ve diğer sektörlerin ihracat rakamlarını artırmak olduğunu söyledi.

Batı Akdenizli ihracatçıların 2019 yılına hızlı bir başlangıç yaptığını belirten BAİB Başkanı Hakkı Bahar, Antalya, Burdur ve Isparta illerinden son 1 ayda 114 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti. İhracat gerçekleştirilen 39 ülkede 1 milyon dolar barajının aşıldığını dile getiren Bahar, "ABD'den Çin'e, Avustralya'dan Norveç'e, Seyşeller'den Maldivler'e kadar dünyanın dört bir yanına Batı Akdeniz ürünleri gönderildi. Yılın ilk ayında gerçekleşen ihracat 161 milyon 362 bin 803 dolar oldu. Ocak ayında gerçekleşen ihracatta geçen yılın ocak ayına göre yüzde -0,41 oranında gerileme yaşandı" diye konuştu.

"20,8 milyon dolar ihracatla iyi başlangıç yaptı"

Bölgeden en fazla ihracatın yaş meyve sebze sektörünün gerçekleştirdiğini belirten Bahar, "İkinci sırada da madencilik sektörü yer aldı. Bu iki sektör tüm dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de bölge ihracatının lokomotifi oldu. Geçen yıl ihracat rakamlarını ciddi oranda artıran demir ve demir dışı metaller sektörü, 2019 yılında da aynı başarılı grafiğini sergilemeyi sürdürdü. Sektör, ocak ayına yüzde 308 ihracat artışı ve 20,8 milyon dolar ihracatla iyi bir başlangıç yaptı" ifadelerini kullandı.

"Hedef ihracat rakamlarını artırmak"

Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Batı Akdeniz'den en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke olduğunu söyleyen Bahar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya, yaş meyve sebze ürünlerine yönelik kısıtlamanın kaldırılması dolayısıyla Batı Akdeniz'in en önemli ihracat pazarları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Almanya pazarında ise Ocak ayında ciddi oranda artış yaşandı. Geçmiş yılların aksine sıralamanın ilk 5 basamağında yer bulamayan İtalya ve İspanya, Ocak ayında dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı. Bu iki ülkeye gerçekleşen ihracatta rekor olarak nitelendirilebilecek ihracat artışı yaşandı. BAİB Yönetim Kurulu olarak, 2019 yılında da bölge ihracatımızı artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bölge ihracatını artırmak adına uygulamaya koyduğumuz projeleri sürdürürken, Ar-Ge aşamasındaki projelerimizi de bu yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Hedefimiz, ana sektörlerimizi ve ana pazarlarımızı geliştirirken, alternatif pazarlar oluşturmak ve diğer sektörlerin ihracat rakamlarını artırmaktır. Özellikle kilogram değeri yüksek ürünlerimizin ihracatı için önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. 6-8 Şubat tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Fruit Logistica Fuarı'nda olacağız. Fuarda, bölge ürünlerimizi en iyi şekilde tanıtarak, firmalarımızın ihracat bağlantıları kurması adına çalışmalar yapacağız."