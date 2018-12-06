Batı Akdeniz'in en büyük eczanesinde 11 kişilik istihdam

Batı Akdeniz'in en büyük eczanesi Antalya'nın Korkuteli İlçisi'nde 11 kişiye istihdam sağlıyor.

Korkuteli Devlet Hastanesi yakınında hizmet veren ve Batı Akdeniz'in en büyük eczanesi olarak bilinen Koç Eczanesi, 8 teknisyen ve 3 eczacı ile bölgede hizmet vermeye devam ediyor.

Eczanenin sahibi Eczacı Celal Koç, birçok başarı ve hizmet ödülü aldıklarını belirtti. Koç, eczanenin 1'inci yılında bin 200 eczane içinde ilk 10'a girmeye başardığını kaydetti.

Korkuteli'ndeki gençlere istihdam sağladığını ifade eden Koç, “8 teknisyen, 3 eczacı ile bölgenin en büyüğü oldu. Küçük bir ilçede, metropollerde alınan hizmetleri almaya başlayan halkımızın sevgisiyle ve desteğiyle karşılık verdi.” dedi.

3 yıl önce büyük bir eczane olarak yeniden hizmete açılan Koç Eczanesi'nin içerisinde çocuk oyun alanı, mescit, bebek bakım odası, bay ve bayan tuvaletleri, hasta eğitim odası yer alıyor.