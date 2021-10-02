Batı Antalya tropik meyve üretim üssü olacak

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kurulacak “Batı Antalya Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma Merkezi” için imzalar atıldı.

Türkiye'nin en önemli örtü altı sebze üretim merkezlerinden olan Kumluca ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Koordinasyonunda faaliyet gösteren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası ve Akdeniz Üniversitesi iş birliği ile Batı Antalya Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma Merkezi kurulması için protokol imzalandı.

İmza toplantısına BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Akdeniz Üniversitesi Proje Koordinatörü Hamide Gübbük, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. İlker Sönmez, Kumluca Gıda Tarım ve Orman Müdürü İsa Akşit, Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Çetin, Tropik Meyve ithalat ve ihracatı yapan firma sahibi Musa Çeliktaş, Proje Ekibi üyeleri Öğretim Görevlisi Lokman Altınkaya, Öğretim Görevlisi Recep Balkıç, KUTSO Genel Sekreteri Mesut Bakar ve KUTSO Arge Personeli Ebru Yılmaz katıldı.

Çiftçiler için büyük avantajlar sağlayacak merkezin, çiftçiye yeni bir heyecan da katacağını belirten BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler şöyle konuştu:

“Proje tamamlandığında Batı Antalya'nın tarımsal ürün çeşitlerinin, dünya piyasalarında görece rekabet avantajı düşük olan ürünlerden, katma değeri yüksek tropik meyvelerle değiştirilmesi hedefleniyor. Batı Antalya Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma Merkezi projesi ile Kumluca, Demre, Kaş ve Finike ilçelerinin bulunduğu bölgede tarımsal ürün deseninin “pitaya, passiflora, guava, papaya, plantain” türlerindeki bitkilerle genişletilmesi hedefleniyor. İlerleyen dönemlerde ise “longan, litchi, mango, karambola, çerimoya, black sapote, mamey sapote, sapodilla” gibi yeni tropik ürünler bölgeye kazandırılacak. Kazandırılacak türler için gerekli fidan ihtiyacı proje kapsamında temin edilen fidanların çoğaltılması ile sağlanacak.”

"Tropik meyve üretimi konusunda deneyim kazanacaklar"

Projenin Kumluca MYO öğrencilere çok şey kazandıracağını belirten Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker ise konuşmasında, “Proje kapsamında Kumluca Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde modern bir sera kurulacak. Bitki kökü görüntüleme ve analiz cihazı, PAR (foton) ölçüm cihazı, klorofil metre, sıcaklık-nem ve ışık şiddeti ölçüm cihazı, dijital büret, bilgisayar ve gerekli diğer ekipmanlar temin edilecek. Yenilikçi ekipmanların kullanılacağı bu serada tropik meyvelerin üretimi gerçekleştirilecek. Öğrencilerimiz bu serada ülkemiz yeni alan olan tropik meyve üretimi konusunda deneyim kazanacaklar. Ayrıca çoğaltılan fidanlar bölge çiftçilerine uygun fiyatla verilecek, üretim sürecinin verimli olması amacıyla çiftçilere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecek” sözlerine yer verdi.

"Bu merkez Batı Antalya için ısrarla istediğimiz bir projeydi"

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası olarak Batı Antalya'nın sorunlarına gelecek vizyonunda çözümler bulmayı amaçladıklarını belirten KUTSO Başkanı Murat H. Günay sözlerine şöyle devam etti:

“Örtü altı sebze üretimi gerek ülkemizde gerekse yurt dışında yaygınlaşıyor. Bunun sonucunda bölgemizdeki üretilen başta domates olmak üzere sebzelerimizin rekabet gücü azalıyor. İklimin değişmesi, suya ulaşımın azalması gibi nedenler de buna eklenince üreticimizi gelecekle ilgili endişeleniyor. Bu nedenlerden dolayı daha değerli, bakımı daha kolay, daha az su tüketen tropik meyveleri de ürün desenimize eklememiz gerekiyor. Bu merkez Batı Antalya için ısrarla istediğimiz bir projeydi. Desteklerinden dolayı BAKA'ya, Akdeniz Üniversitemize ve Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifimize çok teşekkür ediyoruz. Biz KUTSO olarak Batı Antalya Tropik Meyve Üretim ve Yaygınlaştırma Merkezi ve Kaş-Kınık Gıda ihtisas Organize Sanayi Bölgesi gibi projelerimiz ile bölge ekonomimize ileriye dönük en az 50 yılına ışık tutmak istiyoruz.”

Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Çetin, çiftçi olarak faydalı tüm yeniliklere açık olduklarını belirterek şöyle dedi:

“Biz Kumlucalı çiftçiler olarak uzun yıllara dayanan büyük üretim tecrübesine sahibiz. Bölgemizde yetiştirilmeye uygun her türlü tropik meyveyi en kaliteli ve sağlıklı şekilde yetiştireceğimiz konusunda iddialıyız. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Protokolün imzalanmasının ardından heyet merkezin kurulacağı alana geçerek incelemelerde bulundu.