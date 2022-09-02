Batı bölgesine yapılacak 4 kilometrelik dev projede yer teslimi gerçekleştirildi

Antalya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in büyük önem verdiği bisiklet yollarına bir yenisi daha ekleniyor. Batı bölgesinde Türkler-Payallar-Konaklı Mahalleleri arasındaki 4 kilometrelik sahil bandında gerçekleştirilecek proje için İlbank ile yer teslimi imzalandı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in göreve geldiği günden bu yana büyük önem verdiği bisiklet yolu ağı genişliyor. Türkler-Payallar-Konaklı mahalleleri arası 4000 metre uzunluğundaki sahil bandında, bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu projesinin ihalesi Ankara İlbank ve Alanya Belediyesi'nin müşterek kontrollüğünde yapılarak yer teslim evrakları imzalandı.

Alanya Belediye binasında gerçekleştirilen imza törenine, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İller Bankası Antalya Bölge Müdürü Fuat Koçal, HİRAY Altyapı İnşaat Ltd. Şirketi sahibi Kadir Sağlam, İller Bankası Genel Müdürlüğü Yeraltı Yapı Müdürü Tamer Turhan ve teknik ekipler katıldı.

“Projemiz, batı bölgesinin çehresini değiştirecek”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel imza töreninin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Bu projemizin batı bölgemizin adeta çehresini değiştireceğine inanıyorum. 4 kilometreyi kapsayan projemizde Türkler, Payallar, Konaklı bölgemizde sahil boyunca 240 cm genişliğinde gidiş- dönüş bisiklet yolu yapılacak. Bisiklet yolunun deniz tarafına 1440 m yeşil yürüyüş yolu, dinlenme terasları, fitness aletleri, oturma bankları, ağaçlandırma çalışmaları ile sosyal alanlar oluşturulacak. Bugün attığımız imzaların bölgemiz ve Alanya'mız adına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.