BAÜB'e Alanya tanıtıldı

Dr. Özgür Kasım Aydemir, ALKÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen Batı Akdeniz Üniversiteleri Birliği'nin (BAÜB) olağan toplantısının ayrıntıları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir toplantının verimli geçtiğini söyledi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öncülüğünde, bölge üniversitelerin güçlerinin birleştirilmesi amacıyla kurulan Batı Akdeniz Üniversiteleri Birliği'nin (BAÜB) toplantısı ALKÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Antalya AKEV Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Antalya Bilim Üniversitesi ve Alanya HEP Üniversitesi'nin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantının ayrıntılarına ALKÜ Rektör Yardımcısı ve BAÜB Dönem Genel Sekreteri Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir değindi.

“Dönem başkanlığı bir yıl”

BAÜB'ün bölge için büyük bir kazanım olduğunu dile getiren Aydemir, toplantıda üye üniversitelerin Rektörleri tarafından imzalanan mutabakat metni hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, BAÜB tarafından yürütülen işbirliği programı çerçevesinde yapılacak olan ortak çalışmalarla ilgili esasların belirlendiği mutabakat metnine göre; BAÜB Üst Kurulunun programa dâhil üniversitelerin rektörlerinden oluştuğunu ifade etti. Dönem Başkanlığının programa dâhil üniversiteler arasından seçilen rektör tarafından bir yıl süre ile yürütüleceğini kaydeden Aydemir, bu toplantı neticesinde ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler'in, Kurucu Dönem Başkanı ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'dan görevi devraldığını belirtti. Bölgede bulunan vakıf üniversitelerinin birliğe katılımıyla BAÜB'ün daha da güçlendiğini söyleyen Aydemir, “Üye üniversiteler ile ‘Ön Lisans ve Lisans Öğretimi', ‘Lisansüstü Öğretim', ‘Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi', ‘Bilimsel ve Teknolojik Araştırma-Geliştirme', ‘Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler', ‘Öğrenci Konseyleri, Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları' ve ‘İdari Birim Personeli ve Faaliyetleri' konularında yürütülecek ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunarak esasları karara bağladık” diye konuştu.

“Alanya'ya kültür gezisi”

Toplantının ardından misafir üniversite rektörlerine Alanya kültür gezisi düzenlediklerini de aktaran Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, “Alanya'mız gerek tarihi ve kültürü gerekse doğası ile Türkiye'nin göz bebeği merkezlerinden biri. Misafirlerimizi Alanya'mızı tanıtmadan gönderemezdik. Alanya Kalesi, Tersane, Kızıl Kule, Damlataş Mağarası ve müzeleri gezdirdiğimiz misafirlerimize bölgemiz hakkında detaylı bilgiler verdik.” dedi. Prof. Dr. Aydemir devamında; “BAÜB üyesi sayın Rektörlerimizden Alanya'ya ve Üniversitemize yönelik övgüler almak bizler için bir mutluluk kaynağı olduğu gibi Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan öncülüğünde gerçekleştireceğimiz çalışmalar için güzide bir motivasyon kaynağı da olmuştur” şeklinde konuştu.