Bayat ekmekler sokak hayvanlarına mama olacak

Kepez Belediyesi, ilçedeki 134 noktaya kazandırmayı planladığı ‘Bayat Ekmek Toplama Kutuları'nı ilçenin dört bir köşesine monte etmeye başladı. Bayat ekmek kutularına bırakılan ekmekler, sokak hayvanları için kuru mamaya dönüştürülecek.

Hem israfın önüne geçilmesi, hem de sokak hayvanlarının yemek ihtiyacının karşılanması için ilçenin dört bir yanına ‘Bayat Ekmek Toplama Kutuları' yerleştiriyor. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün konteyner üretim atölyesinde üretilen ekmek toplama kutuları, ilk etapta Kepez Ekmek Vakfı'nın ekmek büfeleri yanına monte edildi. ‘Bayat Ekmek Toplama Kutuları' çöp konteynerlerinin yanına bırakılan ekmeklerin çöpe atılmadan tek bir yerde toplanmasını da sağlayacak.

Sokak hayvanlarına mama

Proje kapsamında, israfın önlenmesi hedeflenirken, kutulara atılan bayat ekmeklerde sokaktaki hayvanlar için kuru mamaya dönüştürülecek. Kepez Belediyesi, ‘Bayat Ekmek Toplama Kutuları'nı ilerleyen süreçte ilçedeki 134 noktaya kazandırmayı planlıyor. Kepez Belediyesi yetkilileri, ilk etapta 50 adet yerleştirilen ekmek toplama kutularına küflü ekmek ve diğer atıkların atılmaması konusunda vatandaşların gereken hassasiyeti göstermesini istedi. Bayat Ekmek Toplama Kutuları'ndaki ekmekler Kepezli besicilere de verilecek.