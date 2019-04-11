Baykal'dan Uysal'a tebrik ziyareti

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret ederek, yeniden belediye başkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Baykal, CHP Antalya İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından Muratpaşa'da yüzde 65'lik oy oranıyla yeniden belediye başkanlığına seçilen Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Kızı Aslı Baykal'la birlikte CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP il eski başkanları ve eski milletvekilleri ve parti yöneticilerinin eşlik ettiği Deniz Baykal'ı, Başkan Uysal belediye girişinde karşıladı. Asansörle başkanlık makamına çıkan Baykal, vatandaşlara selam vermeyi de ihmal etmedi.

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Yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanılmasını da önemli olduğuna dikkat çeken Baykal, “Bundan sonra Büyükşehir Belediyesi'ni başka partilere değil kendi, CHP'li arkadaşlarımıza devredeceğiz” dedi. Ziyareti dolayısıyla Baykal'a teşekkür eden Uysal, “Benim hafızam, daha çocuk yaşlarda Genel Başkanımızın Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı bir mitingle başlar” dedi. Başkan Uysal, sohbetin ardından, Deniz Baykal'ı kendisini getiren araca kadar eşlik ederek, uğurladı.