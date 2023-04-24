Bayram dönüşü iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Finike - Elmalı karayolu Avlan Gölü yakınlarında meydana geldi. Ramazan Bayramı'nı Finike'de geçiren Erkan Kıvılcım ve ailesi 06 AF 0101 otomobille memleketleri Denizli'ye doğru yola çıktı. Kıvılcım'ın idaresindeki otomobil yolun tek şeride düştüğü noktada karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 AGD 032 plakalı otomobil ile çarpıştı. İki otomobil şarampole savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilin ön sağ kutluğunda sıkışan 3 çocuk annesi Nefike Kıvılcım'ı(46) çıkardı. Kazada aynı otomobilde bulunan sürücü Erkan Kıvılcım ve Şafika Kıvılcım ile diğer otomobildeki Nadir Çakır ile Salih Açar yaralandı. Ağır yaralı olarak Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nefike Kıvılcım, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından, yakınları tarafından alınan 3 çocuk annesi Nefike Kıvılcım'ın cenazesi Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bereketli Köyü mezarlığında toprağa verildi.