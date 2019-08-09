Bayram keyfi sosyal tesislerde yaşanacak

Ş. tarafından işletilen sosyal tesisler kaliteli hizmetlerini Kurban Bayramı'nda da halkla buluşturmaya devam edecek. Tünektepe Teleferik, Sarısu Kadınlar Plajı, Topçam Mesire Alanı ve Zıp Zıp Park bayram boyunca misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Beş günlük Kurban Bayramı sebebiyle yurt içi ve yurt dışından on binlerce kişiyi ağırlayacak olan Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi de sosyal tesisleriyle vatandaşlara bayram boyunca hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi ANET A.Ş. tarafından hizmet veren Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri, Kadınlar Plajı, Zıp Zıp Park, Tophane Çay Bahçesi, Topçam ve Sarısu Mesire Alanı Kurban Bayramında misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için seferber oldu.

Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri

605 rakımlı Tünektepe Teleferik Tesisleri Kurban Bayramı'nın 1. Günü Saat: 11.00 – 19.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetin olacak. Bakım nedeniyle her Pazartesi kapalı olan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri, Kurban Bayramı'nın 2. Günü (Pazartesi) ve diğer günleri de saat 09.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Sosyal Tesisler ise 19.30'a kadar hizmet verecek.

Sarısu Kadınlar Plajı

Büyükşehir Belediyesi Sarısu Kadınlar Plajı da Kurban Bayramı boyunca hizmet vermeye devam edecek. Sabah 08.00-19.00 saatleri arasında sadece kadın ziyaretçilerin faydalanabileceği alan, saat 19.00'dan sonra ise ailelere de açık olacak.

Topçam ve Sarısu Mesire Alanı

ANET A.Ş tarafından işletilen Antalya'nın en güzel mesire alanlarından Topçam ve Sarısu da Kurban bayramı tatilinde de piknikçilere hizmet vermeye devam edecek.

Sarısu Mesire Alanı 08.00-24.00 arası, Topçam Mesire Alanı da bayram sürecinde 07.00-22.00 saatleri arasında piknikçilerin hizmetinde olacak.

Tophane Çay Bahçesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tophane Çay Bahçesi Kurban bayramının 1. Günü saat 12.00 -24.00 saatleri arasında hizmet verecek. Diğer günlerde ise normal saatlerinde 08.00-24.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetin olacak.

Zıp Zıp Park

Türkiye'nin en büyük kapalı oyun parkı Zıp Zıp Park, bayramda çocukların buluşma adresi olacak. 2-15 yaş arası yaş gruplarına hitap eden Zıp Zıp Park Bayramın tüm günlerinde 10.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Bakım nedeniyle normal zamanlarda Salı günü kapalı olan Zıp Zıp Park bayram nedeniyle kurban bayramını ikinci günü olan Salı günü de hizmet verecek.