Bayram öncesi hayvanlarda aşı çalışması ve yol kontrolü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekibi, Kurban Bayramı öncesinde yol kontrollerine ve aşı çalışmalarına devam etti.

Kurban Bayramı öncesinde kurban sevklerine ilişkin yol denetimleri artırılırken, kurban satış yerlerinde ise hizmetlerin aksamaması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Denetim ve kontrol ekiplerince, hayvanların küpelerinin, sevklerde bulunması gereken aşılarının (büyükbaş hayvanlarda şap aşısı, küçükbaş hayvanlarda PPR aşısı), iller arası kurban sevklerinde veteriner sağlık raporunun, büyükbaş hayvanların pasaportlarının (kimlik belgesi), küçükbaş hayvanların nakil belgesinin (ırkı, cinsiyeti, yaşı) ve nakilde hayvan refahı muhteviyatında belgelerin olup olmadığı kontrol edilerek, hayvanların kimlik bilgileri ile uyumlu olup olmadığına bakıldı.