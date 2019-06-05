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Bayram yoğunluğunun yaşandığı Kaş'ta trafik denetimi

Bayram tatilinin en yoğun bölgelerinden Antalya’nın Kaş ilçesinde, Kaymakam Akhan ile Belediye Başkanı Ulutaş, trafik denetimine katıldı.

Bayram tatilinin en yoğun bölgelerinden Antalya'nın Kaş ilçesinde, Kaymakam Akhan ile Belediye Başkanı Ulutaş, trafik denetimine katıldı.



Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekipleri sürücüleri denetledi. Kaş-Antalya ve Kaş-Kalkan yolunda yapılan denetimde seyir halindeki araç sürücüleri durdurularak, evrakları incelendi.


Kaş-Antalya Çomucak mevkisinde yapılan denetimde, ekipler İçişleri Bakanlığı'nca uygulamaya konulan ‘Bu yolda hep birlikteyiz' projesi kapsamında sürücüleri uyardı. Denetime katılan Kaymakam Ulaş Akhan sürücülerin bayramlarını kutlayarak şeker ve kolonya ikramında bulunurken, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş çocuklara oyuncak hediye etti.


Kaş Marina mevkisindeki uygulamada da sürücüleri uyaran ve şeker ikram ederek bayramını kutlayan ekipler, kontrollerin süreceğini bildirdi.

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