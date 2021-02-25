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Baz istasyonu akülerini çalan 3 kişi yakalandı

Antalya’da Türk Telekom’a ait baz istasyonlarının akülerini çalan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'da Türk Telekom'a ait baz istasyonlarının akülerini çalan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.


Türk Telekom firmasına ait Elmalı ilçesi Yuva Mahallesi'ndeki baz istasyonundan 8 adet Demre ilçesi Büyükkum Mahallesi Kumdağ mevkisindeki baz istasyonundan 12 adet, Kumluca ilçesi Mavikonak Mahallesi'ndeki baz istasyonundan 8 adet akünün çalınması üzerine harekete geçen Elmalı ve Finike ilçe Jandarma Komutanlıkları tarafından hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Finike ilçesinde 3 şüpheliye ait adreslerde yapılan aramalarda baz istasyonlarından çalınan 16 adet akü ele geçildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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