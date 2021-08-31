Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla İlgili düzenleme tarihleri uzatıldı

Görüşme esnasında Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, 27 Ağustos 2021 Tarihli 31581 Sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan “7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin” Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili detaylı bilgiyi daha fazla esnafın yararlanması amacıyla AESOB Başkanı Adlıhan Dere'ye aktardı. 31 Ağustos'ta bitecek olan başvurunun 30 Eylül 2021 Tarihine ertelendiğini ve ilk taksit ödeme süresinin 1 ay süreyle uzatılarak eylül ayından ekim sonuna çekileceğini söyledi.

Başkan İlhan Karayılan, fırsatlardan yararlanmak isteyen esnafların uzatılan süre içerisinde 30 Eylül'e kadar başvuru yapması gerektiğinden bahsederek “Vatandaşların Vergi ve SGK prim borçlarını yapılandırarak, Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, vergi aslına bağlı cezaların tamamen silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi, ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının faiz ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması, peşin ödemeli yüzde 90 Yİ-ÜFE indirimi veya 36 ay taksitle ödeme imkanından faydalanıp, ayrıca matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi, İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması gibi çok önemli imkan ve kolaylıklar getirildi” diye konuştu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yapılandırma kararı ile ilgili duyuruları bu zamana kadar devamlı paylaştıklarına değinerek “Bu yapılandırmadan yararlanabilmek adına bir an önce başvuru yapılmasında fayda var. Esnafın bu fırsatı iyi değerlendirmesi lazım” dedi. Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, “Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda desteğinizi hiç eksik etmediniz. Sizin aracılığınız ile 92.000 esnafımıza hızlı ve net bir şekilde ulaştık. Bu karar hakkında da tekrar sizin vasıtanız ile Antalya esnafımızı bilgilendirmek istiyoruz” açıklamalarında bulundu.