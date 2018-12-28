BBP Antalya'da Menderes Türel'i destekleyecek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkarmayıp, Menderes Türel'i destekleme kararı aldı.

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç adına Başkan Menderes Türel'i ziyaret eden BBP Genel Sekreter Yardımcısı Murat Kanat, Antalya'da aday çıkarmayacaklarını söyledi. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel'i destekleyeceklerini ifade eden Kanat, “BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç adına burada bulunuyorum. Adaylığınız hayırlı uğurlu olsun. Genel Merkezimizin kararıyla Antalya'da Büyükşehir'de aday çıkarmayacağız. Büyükşehir'de sizi destekleyeceğiz. İlçelerde ise meclis üyesi aday listemizi oluşturacağız” dedi.

Destek için teşekkür eden Başkan Türel, “Cumhur ittifakı olarak bunun güzel bir uygulamasını 24 Haziran seçimlerinde yaşadık. Bu bir memleket meselesi, Antalya meselesi. Memleketin kazanması, şehrimizin kazanmasında sizlerin desteği önemli. Aynı yolun yolcusu olarak sizlerle birlikte hareket etmek benim için gurur ve şereftir. Bu süreci birlikte desteğinizle en güzel şekilde yürütürüz. Herkesin emrinde, Antalya'nın hizmetkarı anlayışı ile gayretlerimizi ortaya koyuyoruz. Kardeşiniz ve bu şehrin evladı olarak gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Sizin de desteğiyle Antalya'nın kazandığı bir netice almak isteriz. Ziyaretiniz bana onur verdi. Desteğinize bir kez daha teşekkür ederim.”