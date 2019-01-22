Bebeğinden ayrı kalan Afrin gazisi için validen talimat

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Afrin gazisi Tankçı Uzman Çavuş Süleyman Dindar'ın ayrı kaldığı bebeğine kavuşması için talimat verdi. Vali Karaloğlu, hastane yakınında gazinin ailesiyle birlikte kalabileceği bir ev ayarlanmasını istedi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de 7 Şubat tarihinde nişancı olarak görev yaptığı tankın teröristler tarafından roketle vurulması sonucu her iki eli ve vücudunun büyük bölümünü yanan Dindar'ın tedavisini Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümünde görev yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ve Doç. Dr. Özlenen Özkan sürdürüyor. Vali Münir Karaloğlu, Afrin Gazisi Süleyman Dindar'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunup doktorlardan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gazi Dindar, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Münir Karaloğlu'na olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Tankı roketle vuruldu

Olayın geçtiğimiz yıl 7 Şubat günü yaşandığını aktaran Dindar, görevli olduğu tankın bakımını yapmak için içinde tek olduğu sırada teröristlerin roketle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Tankın isabet almasıyla birlikte tarif edilemez bir ısı meydana geldiğini ve alev topu içinde kaldığını anlatan Dindar, tankın açık olan kapağından çıkmak için hamle yaptığında, ilk hamlede ısı nedeniyle ellerinin yanıp tüm derisinin sıyrılarak düştüğünü, ikinci hamle ile tank kapağından kendini yukarı çekerek dışarı attığını söyledi.

İskenderun Devlet Hastanesinde bir süre yanık tedavi gördükten sonra evine döndüğünü aktaran Dindar, şimdi ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan ve Doç. Dr. Özlenen Özkan tarafında çok etkili bir tedavi sürecinde olduğunu, ellerini en kısa sürede eskisi gibi kullanacağından umutlu olduğunu ifade etti.

Minnet borçluyuz

58 gün süren Afrin Harekatında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin destansı bir mücadele verdiğini aktaran Vali Münir Karaloğlu, Süleyman Dindar ve kahraman askerlerin Afrin Harekatında gösterdiği fedakarlıktan ötürü Türk milletinin kendilerine minnet borcu olduğunu vurguladı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Afrin'i tamamen terör güçlerinden temizleyen asker ve özel harekat polisleri gururla andıklarını belirten Vali Karaloğlu, "Tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Ev ve araç tahsis edilecek

Manisa'da kalan bebeklerini bir aydır göremediğini ve hasret gidermek istediğini belirten Süleyman Dindar için Vali Münir Karaloğlu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine de talimat verdi. Vali Karaloğlu, Süleyman Dindar ve eşinin birkaç günlüğüne Manisa'ya gitmeleri için araç ayarlanmasını ve Süleyman Dindar'ın tedavisi tamamlanana kadar ailesiyle birlikte kalması için hastane yakında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce bir ev ayarlanmasını istedi.